Канада присоединяется к программе безопасности ЕС SAFE с вкладом 150 млрд евро

Подробности

Канада достигла окончательного соглашения о присоединении к программе ЕС "Безопасность для Европы" стоимостью 150 млрд евро. Это первый случай, когда третья страна официально будет участвовать во флагманской инициативе блока по совместным закупкам - пишет издание.

Этот прорыв стал результатом месяцев технически сложных переговоров и был непосредственно сообщен министрам, участвовавшим в понедельничном заседании Совета по иностранным делам.

Присоединение Канады к программе SAFE "кредит в обмен на оружие" предоставляет Оттаве доступ к совместно финансируемым оборонным проектам и позволяет канадским компаниям участвовать в совместных проектах закупок, поддерживаемых ЕС.

Для Брюсселя привлечение партнера из G7 укрепляет авторитет SAFE, поскольку программа направлена на координацию долгосрочного спроса на оружие и расширение оборонной промышленной базы Европы.

Напомним

Европейский Союз предоставит Польше рекордное финансирование в рамках оборонной программы SAFE – средства пойдут на усиление армии, беспилотные системы и инфраструктуру безопасности на восточной границе ЕС.