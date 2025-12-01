$42.270.07
17:14 • 7086 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 13092 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 14364 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 15922 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 18881 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 20223 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21451 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 40280 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20010 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 39317 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Канада присоединяется к программе безопасности ЕС SAFE с вкладом 150 млрд евро

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Канада окончательно решила присоединиться к программе ЕС "Безопасность для Европы" с вкладом 150 млрд евро. Это первый случай, когда третья страна будет официально участвовать во флагманской инициативе блока по совместным закупкам.

Канада присоединяется к программе безопасности ЕС SAFE с вкладом 150 млрд евро

Канада достигла окончательного соглашения о присоединении к программе ЕС "Безопасность для Европы" с вкладом в 150 млрд евро. Об этом пишет POLITICO, передает УНН.

Подробности

Канада достигла окончательного соглашения о присоединении к программе ЕС "Безопасность для Европы" стоимостью 150 млрд евро. Это первый случай, когда третья страна официально будет участвовать во флагманской инициативе блока по совместным закупкам

- пишет издание.

Этот прорыв стал результатом месяцев технически сложных переговоров и был непосредственно сообщен министрам, участвовавшим в понедельничном заседании Совета по иностранным делам.

Присоединение Канады к программе SAFE "кредит в обмен на оружие" предоставляет Оттаве доступ к совместно финансируемым оборонным проектам и позволяет канадским компаниям участвовать в совместных проектах закупок, поддерживаемых ЕС.

Для Брюсселя привлечение партнера из G7 укрепляет авторитет SAFE, поскольку программа направлена на координацию долгосрочного спроса на оружие и расширение оборонной промышленной базы Европы.

Напомним

Европейский Союз предоставит Польше рекордное финансирование в рамках оборонной программы SAFE – средства пойдут на усиление армии, беспилотные системы и инфраструктуру безопасности на восточной границе ЕС.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Государственная граница Украины
Оттава
Европейский Союз
Канада
Польша