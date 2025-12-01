Канада присоединяется к программе безопасности ЕС SAFE с вкладом 150 млрд евро
Киев • УНН
Канада окончательно решила присоединиться к программе ЕС "Безопасность для Европы" с вкладом 150 млрд евро. Это первый случай, когда третья страна будет официально участвовать во флагманской инициативе блока по совместным закупкам.
Подробности
Этот прорыв стал результатом месяцев технически сложных переговоров и был непосредственно сообщен министрам, участвовавшим в понедельничном заседании Совета по иностранным делам.
Присоединение Канады к программе SAFE "кредит в обмен на оружие" предоставляет Оттаве доступ к совместно финансируемым оборонным проектам и позволяет канадским компаниям участвовать в совместных проектах закупок, поддерживаемых ЕС.
Для Брюсселя привлечение партнера из G7 укрепляет авторитет SAFE, поскольку программа направлена на координацию долгосрочного спроса на оружие и расширение оборонной промышленной базы Европы.
Напомним
Европейский Союз предоставит Польше рекордное финансирование в рамках оборонной программы SAFE – средства пойдут на усиление армии, беспилотные системы и инфраструктуру безопасности на восточной границе ЕС.