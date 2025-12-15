Канада сможет обеспечить себе до 80% доли в контрактах по оборонной программе ЕС SAFE, к которой может присоединиться Украина - СМИ

Канадские оборонные производители смогут получить доступ к кредитам по программе ЕС SAFE на сумму 150 миллиардов евро, с ограничением 80% стоимости закупаемого оборудования. Это значительное увеличение по сравнению с обычными 35% для производителей из третьих стран, при этом Канада также оплатит вступительный взнос.