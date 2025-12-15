Канада сможет обеспечить себе до 80% доли в контрактах по оборонной программе ЕС SAFE, к которой может присоединиться Украина - СМИ
Киев • УНН
Канадские оборонные производители смогут получить доступ к кредитам по программе ЕС SAFE на сумму 150 миллиардов евро, с ограничением 80% стоимости закупаемого оборудования. Это значительное увеличение по сравнению с обычными 35% для производителей из третьих стран, при этом Канада также оплатит вступительный взнос.
Канадские фирмы смогут получить доступ к кредитам по оборонной программе ЕС SAFE на сумму 150 миллиардов евро с ограничением в 80% от стоимости приобретаемого оборудования, со ссылкой на проект соглашения сообщает Euractiv, пишет УНН.
Детали
Европейская комиссия и Канада объявили о достижении соглашения об условиях, согласно которым канадские оборонные производители получат более широкий доступ к закупкам через этот инструмент, 1 декабря. Однако окончательный текст еще не согласован, и Еврокомиссия до сих пор повторяла, что технические эксперты вносят последние штрихи, прежде чем представить его послам ЕС на утверждение.
С самого начала переговоров, до достижения какого-либо соглашения, исполнительный орган ЕС заявлял, что будет работать над четкими и ограниченными исключениями, ограничивая участие Канады 50% стоимости компонентов оборудования, приобретаемого за счет кредитов. Согласно проекту предложения канадские производители смогут производить до 80% стоимости компонентов любого конечного продукта, финансируемого за счет кредитов в рамках SAFE на сумму 150 миллиардов евро.
В рамках программы SAFE производители из третьих стран обычно могут производить немногим более 35% стоимости компонентов конечного продукта.
Ранее Euractiv сообщал, что Канаде придется уплатить вступительный взнос в 10 миллионов евро. Это включает первый финансовый взнос в 7,5 миллионов евро, который должен быть выплачен в течение 60 дней с даты выдачи требования о предоставлении средств, и административный сбор в 2,5 миллиона евро.
Однако вступительный взнос Оттавы может увеличиться. ЕС будет пересматривать взносы страны на участие в программе ежегодно до февраля 2031 года.
Сегодня эксперты из стран блока встречаются на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам оборонной промышленности для обсуждения условий текста соглашения между ЕС и Канадой в рамках программы SAFE. Однако неясно, будет ли это предложение представлено послам на заседании Coreper, которое должно состояться вечером.
