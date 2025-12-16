Канадского офицера разведки обвиняют в шпионаже в пользу Украины

$42.250.05
49.650.19
ukenru
13:38 • 810 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 8950 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 13225 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 15531 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 21238 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 20103 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 21293 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28938 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21396 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19310 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.7м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 19347 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 25663 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 14365 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 12844 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 6004 просмотра
публикации
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 6544 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 13204 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 64622 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 60170 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 66717 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Майя Санду
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Германия
Нидерланды
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 39198 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 56283 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 56525 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 60289 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 95038 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дія (сервис)
Coca-Cola

Канадского офицера разведки обвиняют в шпионаже в пользу Украины

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Мэтью Робара - офицера канадской разведки арестовали по подозрению в несанкционированной передаче секретных данных иностранному государству. Следствие установило, что он сотрудничал с иностранной разведкой по секретному проекту "нетрадиционной деятельности", несмотря на отказы командования.

Канадского офицера разведки обвиняют в шпионаже в пользу Украины
Мэтью Робар. Фото: The Globe and Mail

Офицер канадской военной контрразведки Мэтью Робар арестован по подозрению в несанкционированной передаче секретных данных иностранному государству. По информации издания The Globe and Mail, речь идет о помощи Украине, которую военный считал целесообразной в войне против РФ, несмотря на отсутствие разрешений от руководства. Об этом сообщает УНН.

Детали

Следствие установило, что с конца 2023 года старший уорент-офицер Робар сотрудничал с иностранной разведкой по секретному проекту "нетрадиционной деятельности". Несмотря на неоднократные отказы командования, офицер самовольно искал финансирование и встречался с иностранными агентами за границей. Во время обысков в его жилище и на рабочем месте обнаружили секретную информацию, а в мессенджере Signal – доказательства разглашения разведывательных оценок.

Зеленский обсудил с премьером Канады шаги для окончания войны и вклад в программу PURL09.12.25, 20:12 • 3452 просмотра

Обвинения включают разглашение специальной оперативной информации и нарушение доверия, что по закону об иностранном вмешательстве может предусматривать пожизненное заключение. Однако прокуроры отмечают, что действия Робара не имели целью финансовой выгоды или ущерба национальной безопасности Канады.

Он не был мотивирован личной или финансовой выгодой или целью причинения вреда 

– заявил в суде военный прокурор майор Макс Рид, добавив, что обвиняемый не представляет риска побега.

Сейчас Робара освободили под залог со строгими ограничениями: он сдал паспорта и обязан избегать любых контактов с должностными лицами страны, которой оказывал помощь. Это дело может вызвать вопросы относительно стандартов безопасности Оттавы и ее взаимодействия с Киевом в рамках обмена разведданными. Ни одно из обвинений еще не доказано в суде.

Канада сможет обеспечить себе до 80% доли в контрактах по оборонной программе ЕС SAFE, к которой может присоединиться Украина - СМИ15.12.25, 17:16 • 2694 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Оттава
Канада
Владимир Зеленский
Украина