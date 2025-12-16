Канадского офицера разведки обвиняют в шпионаже в пользу Украины
Мэтью Робара - офицера канадской разведки арестовали по подозрению в несанкционированной передаче секретных данных иностранному государству. Следствие установило, что он сотрудничал с иностранной разведкой по секретному проекту "нетрадиционной деятельности", несмотря на отказы командования.
Офицер канадской военной контрразведки Мэтью Робар арестован по подозрению в несанкционированной передаче секретных данных иностранному государству. По информации издания The Globe and Mail, речь идет о помощи Украине, которую военный считал целесообразной в войне против РФ, несмотря на отсутствие разрешений от руководства. Об этом сообщает УНН.
Детали
Следствие установило, что с конца 2023 года старший уорент-офицер Робар сотрудничал с иностранной разведкой по секретному проекту "нетрадиционной деятельности". Несмотря на неоднократные отказы командования, офицер самовольно искал финансирование и встречался с иностранными агентами за границей. Во время обысков в его жилище и на рабочем месте обнаружили секретную информацию, а в мессенджере Signal – доказательства разглашения разведывательных оценок.
Обвинения включают разглашение специальной оперативной информации и нарушение доверия, что по закону об иностранном вмешательстве может предусматривать пожизненное заключение. Однако прокуроры отмечают, что действия Робара не имели целью финансовой выгоды или ущерба национальной безопасности Канады.
Он не был мотивирован личной или финансовой выгодой или целью причинения вреда
Сейчас Робара освободили под залог со строгими ограничениями: он сдал паспорта и обязан избегать любых контактов с должностными лицами страны, которой оказывал помощь. Это дело может вызвать вопросы относительно стандартов безопасности Оттавы и ее взаимодействия с Киевом в рамках обмена разведданными. Ни одно из обвинений еще не доказано в суде.
