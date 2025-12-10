Упродовж трьох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо дітей: на Київщині чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення

$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:00 • 968 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
09:54 • 9590 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 11691 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 23845 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 39232 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 39307 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 30804 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 62722 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 42044 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27977 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
85%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 11681 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 13598 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 23816 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 14968 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 12214 перегляди
Публікації
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 9626 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі10 грудня, 05:30 • 23882 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 62732 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 48133 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 48067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10:30 • 1466 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 12259 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 17862 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 35564 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 35433 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Ту-160
Ту-95

Упродовж трьох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо дітей: на Київщині чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На Київщині чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство над двома малолітніми дівчатами та створення дитячої порнографії. Обвинувачений, який перебуває в розшуку, був хрещеним однієї з постраждалих, а батько дівчат також брав участь у злочинах.

Упродовж трьох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо дітей: на Київщині чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення

Чоловіка з Київщини визнано винним у систематичному сексуальному насильстві над двома малолітніми дівчатами та у створенні дитячої порнографії. Суд призначив йому 15 років позбавлення вол. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури та визнав чоловіка винним у систематичному вчиненні тяжких злочинів проти двох малолітніх дівчат

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що упродовж  2015-2018 років обвинувачений вчиняв щодо двох потерпілих дітей дії сексуального та розпусного характеру, користуючись їх безпорадним станом. Крім того, він створював і поширював порнографічні матеріали із зображенням дітей. Про насильство правоохоронцям повідомила одна з сестер. 

Обвинувачений був хрещеним однієї з постраждалих дівчат. Мати дітей померла, коли вони були ще маленькими, тож дівчата мешкали з батьком, який також вчиняв щодо них дії сексуального насильства та був спільником свого кума у створенні дитячого порно за участю дочок. Нині чоловік знаходиться у розшуку. 

Прокурори Київської обласної прокуратури у суді довели вину обвинуваченого за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 КК України. З урахуванням зібраних доказів суд погодився з позицією сторони обвинувачення та призначив покарання - 15 років позбавлення волі.

Стадія судових дебатів тривала більше чотирьох годин. Увесь цей час обвинувачений доводив суду, що він начебто невинуватий та справа є сфальсифікованою. Однак нами наголошувалося саме на його винуватості та на необхідності його ізоляції від суспільства строком на 15 років

- заявив заступник керівника Київської обласної прокуратури Дмитро Сітар, який підтримував обвинувачення в суді.

Нагадаємо

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до Верховної Ради України з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство та зґвалтування дітей, вимагаючи довічного позбавлення волі.

Силою заманив 13-річну дитину в квартиру і зґвалтував: прокуратура вимагає найсуворішого покарання жителю Кривого Рогу08.12.25, 10:51 • 4061 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)