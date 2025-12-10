Упродовж трьох років систематично вчиняв сексуальне насильство щодо дітей: на Київщині чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення
Київ • УНН
На Київщині чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне сексуальне насильство над двома малолітніми дівчатами та створення дитячої порнографії. Обвинувачений, який перебуває в розшуку, був хрещеним однієї з постраждалих, а батько дівчат також брав участь у злочинах.
Чоловіка з Київщини визнано винним у систематичному сексуальному насильстві над двома малолітніми дівчатами та у створенні дитячої порнографії. Суд призначив йому 15 років позбавлення вол. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Суд підтримав позицію ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури та визнав чоловіка винним у систематичному вчиненні тяжких злочинів проти двох малолітніх дівчат
Встановлено, що упродовж 2015-2018 років обвинувачений вчиняв щодо двох потерпілих дітей дії сексуального та розпусного характеру, користуючись їх безпорадним станом. Крім того, він створював і поширював порнографічні матеріали із зображенням дітей. Про насильство правоохоронцям повідомила одна з сестер.
Обвинувачений був хрещеним однієї з постраждалих дівчат. Мати дітей померла, коли вони були ще маленькими, тож дівчата мешкали з батьком, який також вчиняв щодо них дії сексуального насильства та був спільником свого кума у створенні дитячого порно за участю дочок. Нині чоловік знаходиться у розшуку.
Прокурори Київської обласної прокуратури у суді довели вину обвинуваченого за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 КК України. З урахуванням зібраних доказів суд погодився з позицією сторони обвинувачення та призначив покарання - 15 років позбавлення волі.
Стадія судових дебатів тривала більше чотирьох годин. Увесь цей час обвинувачений доводив суду, що він начебто невинуватий та справа є сфальсифікованою. Однак нами наголошувалося саме на його винуватості та на необхідності його ізоляції від суспільства строком на 15 років
Нагадаємо
Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до Верховної Ради України з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство та зґвалтування дітей, вимагаючи довічного позбавлення волі.
