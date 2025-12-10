В течение трех лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении детей: на Киевщине мужчина приговорен к 15 годам заключения

$42.180.11
49.090.07
ukenru
11:00 • 1256 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54 • 10263 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 11987 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 24118 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 39487 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 39430 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30891 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 62978 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 42168 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 28006 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.4м/с
85%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия усиливает удары по гражданским объектам, не демонстрируя намерения достичь мира - представитель ЕС в ООН10 декабря, 01:39 • 11792 просмотра
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10 • 13714 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 24044 просмотра
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35 • 15103 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 12372 просмотра
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 10263 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 24208 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 62978 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 48312 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 66905 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10:30 • 1602 просмотра
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала ТрампаVideo07:53 • 12487 просмотра
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25 • 17931 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 35644 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 35498 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор
Ту-160
Ту-95

В течение трех лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении детей: на Киевщине мужчина приговорен к 15 годам заключения

Киев • УНН

 • 150 просмотра

На Киевщине мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над двумя малолетними девочками и создание детской порнографии. Обвиняемый, находящийся в розыске, был крестным одной из пострадавших, а отец девочек также участвовал в преступлениях.

В течение трех лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении детей: на Киевщине мужчина приговорен к 15 годам заключения

Мужчина из Киевской области признан виновным в систематическом сексуальном насилии над двумя малолетними девочками и в создании детской порнографии. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Суд поддержал позицию ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры и признал мужчину виновным в систематическом совершении тяжких преступлений против двух малолетних девочек

- говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов обвиняемый совершал в отношении двух потерпевших детей действия сексуального и развратного характера, пользуясь их беспомощным состоянием. Кроме того, он создавал и распространял порнографические материалы с изображением детей. О насилии правоохранителям сообщила одна из сестер.

Обвиняемый был крестным одной из пострадавших девочек. Мать детей умерла, когда они были еще маленькими, поэтому девочки жили с отцом, который также совершал в отношении них действия сексуального насилия и был сообщником своего кума в создании детского порно с участием дочерей. Сейчас мужчина находится в розыске.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры в суде доказали вину обвиняемого по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 УК Украины. С учетом собранных доказательств суд согласился с позицией стороны обвинения и назначил наказание - 15 лет лишения свободы.

Стадия судебных прений длилась более четырех часов. Все это время обвиняемый доказывал суду, что он якобы невиновен и дело сфальсифицировано. Однако нами подчеркивалась именно его виновность и необходимость его изоляции от общества сроком на 15 лет

- заявил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар, который поддерживал обвинение в суде.

Напомним

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился в Верховную Раду Украины с предложением усилить уголовную ответственность за убийство и изнасилование детей, требуя пожизненного лишения свободы.

Силой заманил 13-летнего ребенка в квартиру и изнасиловал: прокуратура требует строжайшего наказания жителю Кривого Рога08.12.25, 10:51 • 4061 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Киевская область
Генеральный прокурор Украины