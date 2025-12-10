В течение трех лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении детей: на Киевщине мужчина приговорен к 15 годам заключения

Мужчина из Киевской области признан виновным в систематическом сексуальном насилии над двумя малолетними девочками и в создании детской порнографии. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Суд поддержал позицию ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры и признал мужчину виновным в систематическом совершении тяжких преступлений против двух малолетних девочек - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение 2015-2018 годов обвиняемый совершал в отношении двух потерпевших детей действия сексуального и развратного характера, пользуясь их беспомощным состоянием. Кроме того, он создавал и распространял порнографические материалы с изображением детей. О насилии правоохранителям сообщила одна из сестер.

Обвиняемый был крестным одной из пострадавших девочек. Мать детей умерла, когда они были еще маленькими, поэтому девочки жили с отцом, который также совершал в отношении них действия сексуального насилия и был сообщником своего кума в создании детского порно с участием дочерей. Сейчас мужчина находится в розыске.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры в суде доказали вину обвиняемого по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 УК Украины. С учетом собранных доказательств суд согласился с позицией стороны обвинения и назначил наказание - 15 лет лишения свободы.

Стадия судебных прений длилась более четырех часов. Все это время обвиняемый доказывал суду, что он якобы невиновен и дело сфальсифицировано. Однако нами подчеркивалась именно его виновность и необходимость его изоляции от общества сроком на 15 лет - заявил заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрий Ситар, который поддерживал обвинение в суде.

