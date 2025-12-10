В течение трех лет систематически совершал сексуальное насилие в отношении детей: на Киевщине мужчина приговорен к 15 годам заключения
Киев • УНН
На Киевщине мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над двумя малолетними девочками и создание детской порнографии. Обвиняемый, находящийся в розыске, был крестным одной из пострадавших, а отец девочек также участвовал в преступлениях.
Мужчина из Киевской области признан виновным в систематическом сексуальном насилии над двумя малолетними девочками и в создании детской порнографии. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Суд поддержал позицию ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры и признал мужчину виновным в систематическом совершении тяжких преступлений против двух малолетних девочек
Установлено, что в течение 2015-2018 годов обвиняемый совершал в отношении двух потерпевших детей действия сексуального и развратного характера, пользуясь их беспомощным состоянием. Кроме того, он создавал и распространял порнографические материалы с изображением детей. О насилии правоохранителям сообщила одна из сестер.
Обвиняемый был крестным одной из пострадавших девочек. Мать детей умерла, когда они были еще маленькими, поэтому девочки жили с отцом, который также совершал в отношении них действия сексуального насилия и был сообщником своего кума в создании детского порно с участием дочерей. Сейчас мужчина находится в розыске.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры в суде доказали вину обвиняемого по ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 5 ст. 301 УК Украины. С учетом собранных доказательств суд согласился с позицией стороны обвинения и назначил наказание - 15 лет лишения свободы.
Стадия судебных прений длилась более четырех часов. Все это время обвиняемый доказывал суду, что он якобы невиновен и дело сфальсифицировано. Однако нами подчеркивалась именно его виновность и необходимость его изоляции от общества сроком на 15 лет
Напомним
Генпрокурор Руслан Кравченко обратился в Верховную Раду Украины с предложением усилить уголовную ответственность за убийство и изнасилование детей, требуя пожизненного лишения свободы.
Силой заманил 13-летнего ребенка в квартиру и изнасиловал: прокуратура требует строжайшего наказания жителю Кривого Рога08.12.25, 10:51 • 4061 просмотр