СБУ запобігла теракту в Чернігові: агент фсб готував вбивство військового
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб, який готувався вбити українського військовослужбовця за допомогою саморобної бомби в Чернігові. фсб створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, щоб заманити військового на місце теракту.
Деталі
Слідство встановило, що фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий.
Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, фсб створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його "на побачення". Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ
Підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору фсб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. За інструкцією російського куратора, агент мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації.
Також він розмістив на місці запланованого теракту приховану мінікамеру із віддаленим доступом. У такий спосіб росіяни сподівалися відстежити прибуття військового на "локацію" та підірвати його.
Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом.
Щодо затриманого розпочато провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці викрили на заході України двох агентів російської військової розвідки, які вчиняли злочини на замовлення спецслужб країни-агресора.