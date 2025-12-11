$42.280.10
12:12 • 3656 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 9620 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 10230 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 11869 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 14086 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 29891 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 20865 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 21320 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28748 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 42856 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
СБУ запобігла теракту в Чернігові: агент фсб готував вбивство військового

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Контррозвідка СБУ викрила агента російських спецслужб, який готувався вбити українського військовослужбовця за допомогою саморобної бомби в Чернігові. фсб створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, щоб заманити військового на місце теракту.

СБУ запобігла теракту в Чернігові: агент фсб готував вбивство військового
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Чернігові - було викрито агента російських спецслужб, який готувався вбити українського військовослужбовця за допомогою саморобної бомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Слідство встановило, що фігурант мав виготовити вибухівку та закласти її поблизу багатоквартирного будинку, куди повинен був прибути військовий.

Щоб заманити українського захисника на місце запланованого теракту, фсб створила на сайті знайомств фейковий акаунт дівчини, яка потім запросила його "на побачення". Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і тим самим врятували воїна ЗСУ

 - йдеться в повідомленні.

Підготовкою теракту займався 35-річний місцевий дезертир, який потрапив у поле зору фсб, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. За інструкцією російського куратора, агент мав виготовити саморобний вибуховий пристрій та спорядити його мобільним телефоном для дистанційної активації.

Також він розмістив на місці запланованого теракту приховану мінікамеру із віддаленим доступом. У такий спосіб росіяни сподівалися відстежити прибуття військового на "локацію" та підірвати його.

Під час обшуків у фігуранта вилучено заховані в рюкзак компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою та смартфон, з якого він контактував з російським спецслужбістом.

Щодо затриманого розпочато провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Затриманому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили на заході України двох агентів російської військової розвідки, які вчиняли злочини на замовлення спецслужб країни-агресора.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Служба безпеки України
Україна
Чернігів