СБУ предотвратила теракт в Чернигове: агент фсб готовил убийство военного
Киев • УНН
Контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы в Чернигове. фсб создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, чтобы заманить военного на место теракта.
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Чернигове - был разоблачен агент российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Следствие установило, что фигурант должен был изготовить взрывчатку и заложить ее вблизи многоквартирного дома, куда должен был прибыть военный.
Чтобы заманить украинского защитника на место запланированного теракта, фсб создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая затем пригласила его "на свидание". Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали взрывчатку и тем самым спасли воина ВСУ
Подготовкой теракта занимался 35-летний местный дезертир, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. По инструкции российского куратора, агент должен был изготовить самодельное взрывное устройство и снарядить его мобильным телефоном для дистанционной активации.
Также он разместил на месте запланированного теракта скрытую миникамеру с удаленным доступом. Таким образом россияне надеялись отследить прибытие военного на "локацию" и взорвать его.
Во время обысков у фигуранта изъяты спрятанные в рюкзак компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом.
В отношении задержанного начато производство по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
Правоохранители разоблачили на западе Украины двух агентов российской военной разведки, которые совершали преступления по заказу спецслужб страны-агрессора.