СБУ предотвратила теракт в Чернигове: агент фсб готовил убийство военного

11:59 • 10274 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 10741 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 12353 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 14519 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 30470 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 21043 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
11 декабря, 07:38 • 21420 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 28789 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 42909 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 37131 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
В российском Великом Новгороде атакован крупный химический завод: что известноVideo11 декабря, 04:03 • 31909 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 11421 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8180 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 17812 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 9806 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 18083 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 30458 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 43142 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 44430 просмотра
Ограничение доступа к информации о военных уголовных правонарушениях: в Офисе Генпрокурора дали разъяснения10 декабря, 13:56 • 51620 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Барт Де Вевер
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Венгрия
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 8374 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 23790 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 29495 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 25536 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 33973 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дипломатка
Фильм

СБУ предотвратила теракт в Чернигове: агент фсб готовил убийство военного

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы в Чернигове. фсб создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, чтобы заманить военного на место теракта.

СБУ предотвратила теракт в Чернигове: агент фсб готовил убийство военного
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Чернигове - был разоблачен агент российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Следствие установило, что фигурант должен был изготовить взрывчатку и заложить ее вблизи многоквартирного дома, куда должен был прибыть военный.

Чтобы заманить украинского защитника на место запланированного теракта, фсб создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая затем пригласила его "на свидание". Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали взрывчатку и тем самым спасли воина ВСУ

 - говорится в сообщении.

Подготовкой теракта занимался 35-летний местный дезертир, который попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах. По инструкции российского куратора, агент должен был изготовить самодельное взрывное устройство и снарядить его мобильным телефоном для дистанционной активации.

Также он разместил на месте запланированного теракта скрытую миникамеру с удаленным доступом. Таким образом россияне надеялись отследить прибытие военного на "локацию" и взорвать его.

Во время обысков у фигуранта изъяты спрятанные в рюкзак компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и смартфон, с которого он контактировал с российским спецслужбистом.

В отношении задержанного начато производство по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители разоблачили на западе Украины двух агентов российской военной разведки, которые совершали преступления по заказу спецслужб страны-агрессора.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Служба безопасности Украины
Украина
Чернигов