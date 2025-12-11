СБУ предотвратила теракт в Чернигове: агент фсб готовил убийство военного

Контрразведка СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовился убить украинского военнослужащего с помощью самодельной бомбы в Чернигове. фсб создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, чтобы заманить военного на место теракта.

Фото: СБУ