Влаштовували підпали на заході України з метою дестабілізації обстановки: СБУ затримала двох агентів спецслужб рф
Київ • УНН
СБУ викрила двох агентів російської військової розвідки, які вчинили підпал адміністративної будівлі на Чернівеччині. Зловмисники планували серію аналогічних підпалів на заході України.
Правоохоронці викрили на заході України двох агентів російської військової розвідки, які вчиняли злочини на замовлення спецслужб країни-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.
Деталі
Зловмисниками виявились 27-річні громадяни однієї з сусідніх європейських країн. За допомогою легкозаймистої суміші вони знищили адміністративну будівлю в одному із районів Чернівецької області.
Також вони отримали завдання від своїх російських кураторів здійснити аналогічні серії підпалів у західних областях України з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки.
Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. Як встановило слідство, один з затриманих був завербований за допомогою Telegram.
Обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.
Затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб). Як зазначили в СБУ, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали сімох організаторів оборудок.