Влаштовували підпали на заході України з метою дестабілізації обстановки: СБУ затримала двох агентів спецслужб рф

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 10093 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 10714 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 18324 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 30667 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 28738 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 32212 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 31073 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32948 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 46162 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 41868 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп: Європа рухається в поганому напрямку, Вашингтон не хоче таких змін8 грудня, 23:03 • 9994 перегляди
США тиснуть на Зеленського, щоб той швидко погодився на мирний план - Axios9 грудня, 00:12 • 6974 перегляди
Країни G7 попередили рф про можливу конфіскацію всіх заморожених коштів на користь України9 грудня, 01:19 • 3562 перегляди
Сибіга обговорив із міністром оборони Бельгії поставку винищувачів F-16Photo9 грудня, 01:53 • 10764 перегляди
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД03:32 • 14303 перегляди
Публікації
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 10093 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 46162 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 41868 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 41819 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 55031 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Лондон
Японія
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Дікапріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 190 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 19076 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 55031 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 62024 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 72141 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Audi Q5
Шахед-136

Влаштовували підпали на заході України з метою дестабілізації обстановки: СБУ затримала двох агентів спецслужб рф

Київ • УНН

 • 98 перегляди

СБУ викрила двох агентів російської військової розвідки, які вчинили підпал адміністративної будівлі на Чернівеччині. Зловмисники планували серію аналогічних підпалів на заході України.

Влаштовували підпали на заході України з метою дестабілізації обстановки: СБУ затримала двох агентів спецслужб рф
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили на заході України двох агентів російської військової розвідки, які вчиняли злочини на замовлення спецслужб країни-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Зловмисниками виявились 27-річні громадяни однієї з сусідніх європейських країн. За допомогою легкозаймистої суміші вони знищили адміністративну будівлю в одному із районів Чернівецької області.

Також вони отримали завдання від своїх російських кураторів здійснити аналогічні серії підпалів у західних областях України з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки.

Фігурантів затримали "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. Як встановило слідство, один з затриманих був завербований за допомогою Telegram.

Обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб). Як зазначили в СБУ, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали сімох організаторів оборудок.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Село
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Чернівецька область
Національна поліція України
Івано-Франківська область
Служба безпеки України
Україна