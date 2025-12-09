$42.070.01
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Устраивали поджоги на западе Украины с целью дестабилизации обстановки: СБУ задержала двух агентов спецслужб рф

Киев • УНН

 • 40 просмотра

СБУ разоблачила двух агентов российской военной разведки, совершивших поджог административного здания в Черновицкой области. Злоумышленники планировали серию аналогичных поджогов на западе Украины.

Устраивали поджоги на западе Украины с целью дестабилизации обстановки: СБУ задержала двух агентов спецслужб рф
Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили на западе Украины двух агентов российской военной разведки, которые совершали преступления по заказу спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Злоумышленниками оказались 27-летние граждане одной из соседних европейских стран. С помощью легковоспламеняющейся смеси они уничтожили административное здание в одном из районов Черновицкой области.

Также они получили задание от своих российских кураторов совершить аналогичные серии поджогов в западных областях Украины с целью дальнейшего расшатывания общественно-политической обстановки.

Фигурантов задержали "на горячем", когда они проводили доразведку вблизи сельсовета в Ивано-Франковской области. Как установило следствие, один из задержанных был завербован с помощью Telegram.

Оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы, когда находились еще за пределами Украины.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный путем поджога, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба по предварительному сговору группой лиц). Как отметили в СБУ, злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали семерых организаторов сделок.

Евгений Устименко

