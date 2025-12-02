$42.340.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

СБУ та Нацполіція викрили 7 організаторів схем ухилення від мобілізації

Київ • УНН

 • 20 перегляди

СБУ та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації, затримавши сімох організаторів. Фігуранти продавали підроблені документи або переправляли військовозобов'язаних за кордон за суми до 18,5 тис. доларів США.

СБУ та Нацполіція викрили 7 організаторів схем ухилення від мобілізації
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації в Україні та затримали сімох організаторів оборудок. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

Слідство встановило, що за суми до 18,5 тис. доларів США фігуранти продавали військовозобов’язаним підроблені документи для уникнення призову або переправляли їх за кордон "в обхід" контрольно-пропускних пунктів.

У Києві правоохоронці викрили начальника райвідділу Центру пробації, який оформлював ухилянтам фейкове опікунство за "важкохворими" родичами.

У Харкові викрито трьох фігурантів, які продавали ухилянтам фейкові документи про наявність інвалідності. Для підроблення історії хвороби ділки організовували ухилянтам "стаціонар" у лікарні з подальшим записом неіснуючих діагнозів.

На Закарпатті затримано ще двох ділків, які переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску. Спочатку фігуранти збирали клієнтів у місцевому хліві, а потім по одному супроводжували їх до сусідньої країни "обхідними" стежками.

Фігурантам оголошено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
      • ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

        Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

        Нагадаємо

        У Дніпропетровській області двоє колишніх правоохоронців постануть перед судом за видалення даних розшукуваних ухилянтів з державних систем. Обвинувачені вносили зміни до інформаційних систем впродовж 2024 року та були викриті у червні 2025 року.

        Євген Устименко

