Эксклюзив
11:33 • 382 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 4098 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 9180 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 39809 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 44257 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 56789 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 47664 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 43958 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34414 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28980 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
публикации
Эксклюзивы
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 3192 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
06:00 • 39809 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 43840 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 50091 просмотра
СБУ и Нацполиция разоблачили 7 организаторов схем уклонения от мобилизации

Киев • УНН

 • 6 просмотра

СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации, задержав семерых организаторов. Фигуранты продавали поддельные документы или переправляли военнообязанных за границу за суммы до 18,5 тыс. долларов США.

СБУ и Нацполиция разоблачили 7 организаторов схем уклонения от мобилизации
Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали семерых организаторов сделок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Следствие установило, что за суммы до 18,5 тыс. долларов США фигуранты продавали военнообязанным поддельные документы для избежания призыва или переправляли их за границу "в обход" контрольно-пропускных пунктов.

В Киеве правоохранители разоблачили начальника райотдела Центра пробации, который оформлял уклонистам фейковое опекунство за "тяжелобольными" родственниками.

В Харькове разоблачены трое фигурантов, которые продавали уклонистам фейковые документы о наличии инвалидности. Для подделки истории болезни дельцы организовывали уклонистам "стационар" в больнице с последующей записью несуществующих диагнозов.

На Закарпатье задержаны еще двое дельцов, которые переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Сначала фигуранты собирали клиентов в местном хлеву, а затем по одному сопровождали их в соседнюю страну "обходными" тропами.

Фигурантам объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
    • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
      • ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

        Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

        Напомним

        В Днепропетровской области двое бывших правоохранителей предстанут перед судом за удаление данных разыскиваемых уклонистов из государственных систем. Обвиняемые вносили изменения в информационные системы в течение 2024 года и были разоблачены в июне 2025 года.

        Евгений Устименко

