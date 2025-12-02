СБУ и Нацполиция разоблачили 7 организаторов схем уклонения от мобилизации
СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации, задержав семерых организаторов. Фигуранты продавали поддельные документы или переправляли военнообязанных за границу за суммы до 18,5 тыс. долларов США.
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации в Украине и задержали семерых организаторов сделок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Следствие установило, что за суммы до 18,5 тыс. долларов США фигуранты продавали военнообязанным поддельные документы для избежания призыва или переправляли их за границу "в обход" контрольно-пропускных пунктов.
В Киеве правоохранители разоблачили начальника райотдела Центра пробации, который оформлял уклонистам фейковое опекунство за "тяжелобольными" родственниками.
В Харькове разоблачены трое фигурантов, которые продавали уклонистам фейковые документы о наличии инвалидности. Для подделки истории болезни дельцы организовывали уклонистам "стационар" в больнице с последующей записью несуществующих диагнозов.
На Закарпатье задержаны еще двое дельцов, которые переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска. Сначала фигуранты собирали клиентов в местном хлеву, а затем по одному сопровождали их в соседнюю страну "обходными" тропами.
Фигурантам объявлено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
- ч. 2. ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним
В Днепропетровской области двое бывших правоохранителей предстанут перед судом за удаление данных разыскиваемых уклонистов из государственных систем. Обвиняемые вносили изменения в информационные системы в течение 2024 года и были разоблачены в июне 2025 года.