Видалили інформацію про понад 500 ухилянтів: у Дніпрі судитимуть двох колишніх правоохоронців

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх поліцейських, які за гроші видаляли інформацію про розшукуваних ухилянтів із державних систем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, протягом 2024 року двоє експравоохоронців, використовуючи службовий доступ, безпідставно вносили зміни до державних інформаційних систем.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх працівників поліції, які за гроші видаляли з державних інформаційних систем дані про військовозобов’язаних, оголошених у розшук за ухилення від мобілізації - йдеться у дописі.

У червні 2025 року обох фігурантів викрили та повідомили про підозру. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - повідомляють у Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо

