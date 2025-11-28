Видалили інформацію про понад 500 ухилянтів: у Дніпрі судитимуть двох колишніх правоохоронців

$42.190.11
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
08:06 • 8876 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 11818 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 12459 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 12144 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 10761 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28511 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26468 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
27 листопада, 15:25 • 42134 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
27 листопада, 14:27 • 46707 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Безпілотник атакував військове містечко в чечні: подробиці
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
08:06 • 8890 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 31004 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
27 листопада, 15:25 • 42139 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:27 • 46710 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
27 листопада, 14:12 • 38221 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Афганістан
Гонконг
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Шахед-136
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Fox News

Видалили інформацію про понад 500 ухилянтів: у Дніпрі судитимуть двох колишніх правоохоронців

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Двоє експравоохоронців Дніпропетровщини постануть перед судом за видалення даних розшукуваних ухилянтів з державних систем. Обвинувачені вносили зміни до інформаційних систем впродовж 2024 року та були викриті у червні 2025 року.

Видалили інформацію про понад 500 ухилянтів: у Дніпрі судитимуть двох колишніх правоохоронців

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх поліцейських, які за гроші видаляли інформацію про розшукуваних ухилянтів із державних систем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, протягом 2024 року двоє експравоохоронців, використовуючи службовий доступ, безпідставно вносили зміни до державних інформаційних систем.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх працівників поліції, які за гроші видаляли з державних інформаційних систем дані про військовозобов’язаних, оголошених у розшук за ухилення від мобілізації

- йдеться у дописі.

У червні 2025 року обох фігурантів викрили та повідомили про підозру. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України

- повідомляють у Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо

Печерський райсуд Києва скасував постанову про закриття кримінального провадження щодо директора юридичного департаменту НБУ Олександра Зими. Справа стосується можливого зловживання службовим становищем та повернена на розслідування.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Національний банк України
Київ