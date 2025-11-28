Видалили інформацію про понад 500 ухилянтів: у Дніпрі судитимуть двох колишніх правоохоронців
Київ • УНН
Двоє експравоохоронців Дніпропетровщини постануть перед судом за видалення даних розшукуваних ухилянтів з державних систем. Обвинувачені вносили зміни до інформаційних систем впродовж 2024 року та були викриті у червні 2025 року.
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх поліцейських, які за гроші видаляли інформацію про розшукуваних ухилянтів із державних систем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, протягом 2024 року двоє експравоохоронців, використовуючи службовий доступ, безпідставно вносили зміни до державних інформаційних систем.
У червні 2025 року обох фігурантів викрили та повідомили про підозру. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.
Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України
