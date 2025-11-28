Удалили информацию о более чем 500 уклонистах: в Днепре будут судить двух бывших правоохранителей

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших полицейских, которые за деньги удаляли информацию о разыскиваемых уклонистах из государственных систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2024 года двое экс-правоохранителей, используя служебный доступ, безосновательно вносили изменения в государственные информационные системы.

