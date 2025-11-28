Удалили информацию о более чем 500 уклонистах: в Днепре будут судить двух бывших правоохранителей
Двое экс-правоохранителей Днепропетровщины предстанут перед судом за удаление данных разыскиваемых уклонистов из государственных систем. Обвиняемые вносили изменения в информационные системы в течение 2024 года и были разоблачены в июне 2025 года.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших полицейских, которые за деньги удаляли информацию о разыскиваемых уклонистах из государственных систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, в течение 2024 года двое экс-правоохранителей, используя служебный доступ, безосновательно вносили изменения в государственные информационные системы.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников полиции, которые за деньги удаляли из государственных информационных систем данные о военнообязанных, объявленных в розыск за уклонение от мобилизации
В июне 2025 года оба фигуранта были разоблачены и им сообщено о подозрении. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины
