Удалили информацию о более чем 500 уклонистах: в Днепре будут судить двух бывших правоохранителей

09:17 • 280 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 8636 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 11749 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 12406 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 12102 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 10738 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 28493 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 26453 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42081 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46657 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Популярные новости
Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробностиVideo27 ноября, 23:31 • 10838 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto28 ноября, 00:57 • 15214 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты28 ноября, 01:30 • 14712 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 10431 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 6410 просмотра
публикации
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 8702 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 30961 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 42093 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 46671 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 38185 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Джо Байден
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Афганистан
Гонконг
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 10550 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 33216 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 53922 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 87006 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 102265 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Фокс Ньюс

Удалили информацию о более чем 500 уклонистах: в Днепре будут судить двух бывших правоохранителей

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Двое экс-правоохранителей Днепропетровщины предстанут перед судом за удаление данных разыскиваемых уклонистов из государственных систем. Обвиняемые вносили изменения в информационные системы в течение 2024 года и были разоблачены в июне 2025 года.

Удалили информацию о более чем 500 уклонистах: в Днепре будут судить двух бывших правоохранителей

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших полицейских, которые за деньги удаляли информацию о разыскиваемых уклонистах из государственных систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в течение 2024 года двое экс-правоохранителей, используя служебный доступ, безосновательно вносили изменения в государственные информационные системы.

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников полиции, которые за деньги удаляли из государственных информационных систем данные о военнообязанных, объявленных в розыск за уклонение от мобилизации

- говорится в сообщении.

В июне 2025 года оба фигуранта были разоблачены и им сообщено о подозрении. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Обвинительный акт направлен в суд по ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины

- сообщают в Офисе генерального прокурора.

Напомним

Печерский райсуд Киева отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении директора юридического департамента НБУ Александра Зимы. Дело касается возможного злоупотребления служебным положением и возвращено на расследование.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Национальный банк Украины
Киев