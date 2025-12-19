$42.340.00
Здійснював систематичне насилля над дітьми: прокуратура оскаржить вирок вітчиму, якого засудили на 15 років

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Прокуратура оскаржить вирок суду чоловіку, якого засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне насильство над дітьми. Чоловіка звинувачують у домашньому насильстві, розбещенні та зґвалтуванні, а також схилянні до вживання психотропних речовин.

Здійснював систематичне насилля над дітьми: прокуратура оскаржить вирок вітчиму, якого засудили на 15 років
Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура оскаржить вирок суду вітчиму і матері, які систематично здійснювали насилля над дітьми. Одного з підозрюваних засудили до 15 років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Йдеться про 38-річного уродженця Кіровоградської області за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки, а також за розбещення власної доньки. Крім того, чоловіка визнано винним у розбещенні та зґвалтуванні старшої дівчинки, яку він також схиляв до вживання психотропних речовин (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 315 та ст. 126-1 Кримінального кодексу України).

Зловмисник проживав разом із дружиною та двома малолітніми дітьми - спільною донькою подружжя та донькою жінки від попередніх стосунків. На момент вчинення злочинів дітям було 5 та 9 років.

Під час судового засідання прокуратура довела, що в період з 2020 до серпня 2022 років чоловік на очах дітей вступав у статеві стосунки з дружиною, а також ґвалтував падчерку у кімнаті, де була його донька. Потерпілій падчерці чоловік давав психотропні речовини та наркотики, які він вживав разом з матір’ю дітей.

При цьому ніхто з батьків про дівчат не піклувалися, тож діти не ходили до школи та мали неохайний вигляд, на що сусіди поскаржились до соціальних служб.

Коли старшій дівчинці виповнилось 11 років, вона повідомила соціальні служби про зґвалтування з боку вітчима. Після перевірки в подружжя зловмисників вилучили дітей, а самих фігурантів позбавили батьківських прав. Наразі у постраждалих дітей є нова родина.

Керівник Київської міської прокуратури просив суд призначити чоловіку довічне позбавлення волі. Але Шевченківський районний суд міста Києва засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура вважає такий вирок занадто м’яким та оскаржуватиме його в апеляційному порядку

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Закарпатті засудили вітчима до довічного позбавлення волі, а матір - до 15 років ув'язнення за систематичне зґвалтування малолітньої дитини.

Євген Устименко

