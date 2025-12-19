$42.340.00
09:00 • 634 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
06:45 • 5410 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
06:31 • 7778 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 13661 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 17788 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый дом
18 декабря, 23:33 • 17244 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 16489 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 20600 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 28783 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 37541 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Систематически насиловал детей: прокуратура обжалует приговор отчиму, которого приговорили к 15 годам

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Прокуратура обжалует приговор суда мужчине, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за систематическое насилие над детьми. Мужчину обвиняют в домашнем насилии, развращении и изнасиловании, а также склонении к употреблению психотропных веществ.

Систематически насиловал детей: прокуратура обжалует приговор отчиму, которого приговорили к 15 годам
Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура обжалует приговор суда отчиму и матери, которые систематически совершали насилие над детьми. Один из подозреваемых приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Речь идет о 38-летнем уроженце Кировоградской области за совершение домашнего насилия в отношении малолетней дочери и падчерицы, а также за развращение собственной дочери. Кроме того, мужчина признан виновным в развращении и изнасиловании старшей девочки, которую он также склонял к употреблению психотропных веществ (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 315 и ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник проживал вместе с женой и двумя малолетними детьми - общей дочерью супругов и дочерью женщины от предыдущих отношений. На момент совершения преступлений детям было 5 и 9 лет.

В ходе судебного заседания прокуратура доказала, что в период с 2020 по август 2022 годов мужчина на глазах детей вступал в половые отношения с женой, а также насиловал падчерицу в комнате, где была его дочь. Потерпевшей падчерице мужчина давал психотропные вещества и наркотики, которые он употреблял вместе с матерью детей.

При этом никто из родителей о девочках не заботился, поэтому дети не ходили в школу и имели неопрятный вид, на что соседи пожаловались в социальные службы.

Когда старшей девочке исполнилось 11 лет, она сообщила социальным службам об изнасиловании со стороны отчима. После проверки у супругов злоумышленников изъяли детей, а самих фигурантов лишили родительских прав. Сейчас у пострадавших детей есть новая семья.

Руководитель Киевской городской прокуратуры просил суд назначить мужчине пожизненное лишение свободы. Но Шевченковский районный суд города Киева приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы.

Прокуратура считает такой приговор слишком мягким и будет обжаловать его в апелляционном порядке

- говорится в сообщении.

Напомним

В Закарпатье осудили отчима к пожизненному лишению свободы, а мать - к 15 годам заключения за систематическое изнасилование малолетнего ребенка.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Кировоградская область
Генеральный прокурор Украины
Закарпатская область
Украина
Киев