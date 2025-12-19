Систематически насиловал детей: прокуратура обжалует приговор отчиму, которого приговорили к 15 годам

Прокуратура обжалует приговор суда отчиму и матери, которые систематически совершали насилие над детьми. Один из подозреваемых приговорен к 15 годам лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Речь идет о 38-летнем уроженце Кировоградской области за совершение домашнего насилия в отношении малолетней дочери и падчерицы, а также за развращение собственной дочери. Кроме того, мужчина признан виновным в развращении и изнасиловании старшей девочки, которую он также склонял к употреблению психотропных веществ (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 315 и ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленник проживал вместе с женой и двумя малолетними детьми - общей дочерью супругов и дочерью женщины от предыдущих отношений. На момент совершения преступлений детям было 5 и 9 лет.

В ходе судебного заседания прокуратура доказала, что в период с 2020 по август 2022 годов мужчина на глазах детей вступал в половые отношения с женой, а также насиловал падчерицу в комнате, где была его дочь. Потерпевшей падчерице мужчина давал психотропные вещества и наркотики, которые он употреблял вместе с матерью детей.

При этом никто из родителей о девочках не заботился, поэтому дети не ходили в школу и имели неопрятный вид, на что соседи пожаловались в социальные службы.

Когда старшей девочке исполнилось 11 лет, она сообщила социальным службам об изнасиловании со стороны отчима. После проверки у супругов злоумышленников изъяли детей, а самих фигурантов лишили родительских прав. Сейчас у пострадавших детей есть новая семья.

Руководитель Киевской городской прокуратуры просил суд назначить мужчине пожизненное лишение свободы. Но Шевченковский районный суд города Киева приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы.

Прокуратура считает такой приговор слишком мягким и будет обжаловать его в апелляционном порядке