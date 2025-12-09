У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник

Чеська поліція виявила тіло 22-річної українки Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада. Тіло дівчини було знайдено у струмку Олешна поблизу Фрідек-Містека, а підозрюваний у її вбивстві затриманий – ним виявився 33-річний знайомий співвітчизник, який уже визнав свою провину. Про це повідомляє чеське видання Іdnes, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, мотивом вбивства стали їхні взаємні розбіжності, пов'язані з фінансовими зобов'язаннями. Підозрюваний виманив дівчину з її місця проживання під приводом обіцянки повернути їй гроші, які належали їй з попереднього місця роботи і мали бути авансом заробітної плати. Після цього він її задушив.

Жінку задушили. Ми з нашими колегами розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів та водолазів – сказав Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності.

Він додав, що роботу ускладнює той факт, що з моменту злочину минуло дванадцять днів, але на місці події все ж таки знайдено певні докази.

Мотивом були їхні взаємні розбіжності, обвинувачений пообіцяв жінці, що поверне гроші, які їй належали з попередньої роботи. Вони мали служити заставою за її зарплату. Таким чином він виманив її з місця проживання – сказав моравсько-сілезький криміналіст.

