У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник

Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
20:14 • 2932 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
18:20 • 11473 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
18:04 • 5630 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
15:34 • 25706 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 27018 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 22690 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 28630 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 35985 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 50708 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз
Заперечував агресію рф та називав війну "сво": справу колишнього телеведучого Назарова направили до суду
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи: які місця дістались Трампу і путіну
Зеленський відповів на заклик Трампа щодо виборів в Україні
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 35980 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 64719 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Антоніу Кошта
Валерій Залужний
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Індія
Європа
Дев'ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 64870 перегляди
Netflix оголосив, що купив Warner Bros. та HBO
Техніка
Соціальна мережа
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії
Boeing 737 MAX

У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Чеська поліція виявила тіло 22-річної українки Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада, у водоймі. 33-річний знайомий співвітчизник затриманий та зізнався у вбивстві, мотивом якого стали фінансові розбіжності.

У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник

Чеська поліція виявила тіло 22-річної українки Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада. Тіло дівчини було знайдено у струмку Олешна поблизу Фрідек-Містека, а підозрюваний у її вбивстві затриманий – ним виявився 33-річний знайомий співвітчизник, який уже визнав свою провину. Про це повідомляє чеське видання Іdnes, пише УНН.

Деталі

За даними поліції, мотивом вбивства стали їхні взаємні розбіжності, пов'язані з фінансовими зобов'язаннями. Підозрюваний виманив дівчину з її місця проживання під приводом обіцянки повернути їй гроші, які належали їй з попереднього місця роботи і мали бути авансом заробітної плати. Після цього він її задушив.

У США підозрюваному у вбивстві українки Заруцької загрожує смертна кара 24.10.25, 12:18 • 4108 переглядiв

Жінку задушили. Ми з нашими колегами розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів та водолазів

– сказав Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності. 

Він додав, що роботу ускладнює той факт, що з моменту злочину минуло дванадцять днів, але на місці події все ж таки знайдено певні докази.

Мотивом були їхні взаємні розбіжності, обвинувачений пообіцяв жінці, що поверне гроші, які їй належали з попередньої роботи. Вони мали служити заставою за її зарплату. Таким чином він виманив її з місця проживання 

– сказав моравсько-сілезький криміналіст.

Підозрюваному у вбивстві 15-річної дівчини на Вінниччині оголосили про підозру: ним виявився військовий у СЗЧ – Нацполіція08.10.25, 16:07 • 3186 переглядiв

Степан Гафтко

