У США підозрюваному у вбивстві українки Заруцької загрожує смертна кара
Київ • УНН
Федеральний суд присяжних США висунув Декарлосу Брауну-молодшому звинувачення у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.
У США Федеральний суд присяжних висунув Декарлосу Брауну - молодшому звинувачення в убивстві української біженки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.
Деталі
В окружному суді Західного округу Північної Кароліни Брауна звинуватили "у насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті".
У федеральному обвинувальному висновку зазначається, що Браун "навмисно вбив" Заруцьку під час нападу 22 серпня на поїзд Charlotte Area Transit System. За цим звинуваченням йому загрожує смертна кара.
Адвокат Лорен О.Ньютон, що представляє родину Заруцької, заявила у четвер, 23 жовтня, що вони "задоволені обвинуваченням і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини".
Адвокати Брауна заявили, що наразі не мають жодних коментарів.
Нагадаємо
23-річна українка Ірина Заруцька, яка втекла від війни, загинула від ножових поранень на залізничній станції в Шарлотті. Поліція заарештувала 34-річного Декарлоса Брауна, якому висунуто обвинувачення у вбивстві першого ступеня.
Департамент юстиції США висунув Брауну федеральні звинувачення у вбивстві української біженки. Прокурори вимагатимуть смертної кари.
Декарлос Браун-молодший, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, походить з родини з активною кримінальною діяльністю. Його брат, сестра та батько мають численні судимості за різні злочини.
Дональд Трамп засудив це вбивство та поклав відповідальність за цей злочин на Демократичну партію та використав трагедію для політичної агітації.