07:57
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
В США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь

Киев • УНН

 • 1264 просмотра

Федеральный суд присяжных США предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

В США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь

В США Федеральный суд присяжных предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

В окружном суде Западного округа Северной Каролины Брауна обвинили "в насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти".

В федеральном обвинительном заключении отмечается, что Браун "намеренно убил" Заруцкую во время нападения 22 августа на поезд Charlotte Area Transit System. По этому обвинению ему грозит смертная казнь.

Адвокат Лорен О. Ньютон, представляющая семью Заруцкой, заявила в четверг, 23 октября, что они "довольны обвинением и надеются на скорое правосудие для Ирины".

Адвокаты Брауна заявили, что пока не имеют никаких комментариев.

Напомним

23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.

Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.

Дональд Трамп осудил это убийство и возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.

Ольга Розгон

