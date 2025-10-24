В США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь
Киев • УНН
Федеральный суд присяжных США предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.
Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
В окружном суде Западного округа Северной Каролины Брауна обвинили "в насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти".
В федеральном обвинительном заключении отмечается, что Браун "намеренно убил" Заруцкую во время нападения 22 августа на поезд Charlotte Area Transit System. По этому обвинению ему грозит смертная казнь.
Адвокат Лорен О. Ньютон, представляющая семью Заруцкой, заявила в четверг, 23 октября, что они "довольны обвинением и надеются на скорое правосудие для Ирины".
Адвокаты Брауна заявили, что пока не имеют никаких комментариев.
Напомним
23-летняя украинка Ирина Заруцкая, сбежавшая от войны, погибла от ножевых ранений на железнодорожной станции в Шарлотте. Полиция арестовала 34-летнего Декарлоса Брауна, которому предъявлено обвинение в убийстве первой степени.
Департамент юстиции США предъявил Брауну федеральные обвинения в убийстве украинской беженки. Прокуроры будут требовать смертной казни.
Декарлос Браун-младший, обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой, происходит из семьи с активной криминальной деятельностью. Его брат, сестра и отец имеют многочисленные судимости за различные преступления.
Дональд Трамп осудил это убийство и возложил ответственность за это преступление на Демократическую партию и использовал трагедию для политической агитации.