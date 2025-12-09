В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: в убийстве признался соотечественник

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 740 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 2926 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28965 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
18:20 • 11470 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
18:04 • 5622 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
15:34 • 25697 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 27011 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 22687 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 28628 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 50702 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.2м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть разрушения - Нафтогаз9 декабря, 11:09 • 6174 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 15403 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 28892 просмотра
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину9 декабря, 14:11 • 10607 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине14:57 • 11428 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 25697 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 28914 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 50702 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 17789 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 64719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Антониу Кошта
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Индия
Европа
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 4768 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 26694 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 28370 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 64870 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 70366 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
R-360 Нептун
Серия Airbus A320
Boeing 737 MAX

В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: в убийстве признался соотечественник

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Чешская полиция обнаружила тело 22-летней украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября, в водоеме. 33-летний знакомый соотечественник задержан и признался в убийстве, мотивом которого стали финансовые разногласия.

В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: в убийстве признался соотечественник

Чешская полиция обнаружила тело 22-летней украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября. Тело девушки было найдено в ручье Олешна вблизи Фридек-Мистека, а подозреваемый в ее убийстве задержан – им оказался 33-летний знакомый соотечественник, который уже признал свою вину. Об этом сообщает чешское издание Idnes, пишет УНН.

Подробности

По данным полиции, мотивом убийства стали их взаимные разногласия, связанные с финансовыми обязательствами. Подозреваемый выманил девушку из ее места жительства под предлогом обещания вернуть ей деньги, которые принадлежали ей с предыдущего места работы и должны были быть авансом заработной платы. После этого он ее задушил.

В США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь24.10.25, 12:18 • 4108 просмотров

Женщину задушили. Мы с нашими коллегами начали масштабное расследование, к которому привлекли большое количество полицейских, кинологов и водолазов

– сказал Лукаш Рихтер, региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности. 

Он добавил, что работу усложняет тот факт, что с момента преступления прошло двенадцать дней, но на месте происшествия все же найдены определенные доказательства.

Мотивом были их взаимные разногласия, обвиняемый пообещал женщине, что вернет деньги, которые ей принадлежали с предыдущей работы. Они должны были служить залогом за ее зарплату. Таким образом он выманил ее с места жительства 

– сказал моравско-силезский криминалист.

Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Винницкой области объявили о подозрении: им оказался военный в СЗЧ – Нацполиция08.10.25, 16:07 • 3186 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираНаши за границей
Пожизненное лишение свободы
Соединённые Штаты