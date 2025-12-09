В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: в убийстве признался соотечественник

Чешская полиция обнаружила тело 22-летней украинки Андрияны Офрим, которую разыскивали с 21 ноября. Тело девушки было найдено в ручье Олешна вблизи Фридек-Мистека, а подозреваемый в ее убийстве задержан – им оказался 33-летний знакомый соотечественник, который уже признал свою вину. Об этом сообщает чешское издание Idnes, пишет УНН.

Подробности

По данным полиции, мотивом убийства стали их взаимные разногласия, связанные с финансовыми обязательствами. Подозреваемый выманил девушку из ее места жительства под предлогом обещания вернуть ей деньги, которые принадлежали ей с предыдущего места работы и должны были быть авансом заработной платы. После этого он ее задушил.

Женщину задушили. Мы с нашими коллегами начали масштабное расследование, к которому привлекли большое количество полицейских, кинологов и водолазов – сказал Лукаш Рихтер, региональный начальник 1-го отдела Департамента общей преступности.

Он добавил, что работу усложняет тот факт, что с момента преступления прошло двенадцать дней, но на месте происшествия все же найдены определенные доказательства.

Мотивом были их взаимные разногласия, обвиняемый пообещал женщине, что вернет деньги, которые ей принадлежали с предыдущей работы. Они должны были служить залогом за ее зарплату. Таким образом он выманил ее с места жительства – сказал моравско-силезский криминалист.

