Ексклюзив
11:47 • 592 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 1388 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 7298 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 8618 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 14529 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 23801 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 36231 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 45448 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 37442 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 35958 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
"Криптокороль" До Квон отримав 15 років ув'язнення за шахрайство зі стейблкоїнами на $40 млрд

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Колишнього криптовалютного магната До Квона засудили до 15 років ув'язнення після обвалу ринку на 40 мільярдів доларів, що виявив шахрайство в його криптоекосистемі. Суддя назвав це шахрайством епічного масштабу, яке спричинило втрати реальних людей.

"Криптокороль" До Квон отримав 15 років ув'язнення за шахрайство зі стейблкоїнами на $40 млрд

Колишнього криптовалютного магната До Квона у четвер засудили до 15 років ув'язнення після того, як обвал ринку на 40 мільярдів доларів виявив шахрайство у його криптоекосистемі. Потерпілі заявили, що 34-річний геній фінансових технологій використав їхню довіру як зброю, щоб переконати їх, що інвестиції, таємно підкріплені грошовими вливаннями, були безпечними, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Квон, випускник Стенфорда, відомий деяким як "криптокороль", вибачився після того, як вислухав жертв - одну в суді, а інших по телефону - як вони описували наслідки шахрайства: знищення заощаджень, виснаження благодійних фондів та руйнування життів. Один із них у листі повідомив судді, що думав про самогубство після того, як його батько втратив свої пенсійні гроші в цій схемі.

Суддя Пол А. Енгельмаєр заявив на слуханні щодо вироку у федеральному суді Мангеттена, яке тривало цілий день, що рекомендація уряду щодо 12 років позбавлення волі була "необґрунтовано поблажливою", а прохання захисту про п'ять років було "абсолютно немислимим і надзвичайно необґрунтованим". Квону загрожувало максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

"Ваш злочин спричинив втрати реальних людей у ​​​​40 мільярдів доларів реальних грошей, а не якихось паперових втрат", – сказав Енгельмаєр Квону, який сидів за столом захисту в жовтому тюремному костюмі. Суддя назвав це "шахрайством епічного, поколіннєвого масштабу" та сказав, що Квон мав "майже містичний вплив" на інвесторів і спричинив незліченну "людську шкоду".

Квон погодився на конфіскацію понад 19 мільйонів доларів у межах угоди про визнання вини. Його адвокати стверджували, що його поведінка була викликана не жадібністю, а гординею та відчаєм. Енгельмаєр відхилив його прохання відбувати покарання у рідній Південній Кореї, де він також стикається з судовим переслідуванням і де живуть його дружина та 4-річна донька.

"Я майже кожну хвилину останніх кількох років думав про те, що я міг би зробити по-іншому і що я можу зробити зараз, щоб все виправити", – сказав Квон Енгельмаєру. За його словами, чути від жертв було "жахливо і знову нагадало мені про великі втрати, які я завдав".

Доповнення

У серпні Квон визнав себе винним у шахрайстві, пов'язаному з обвалом Terraform Labs, сінгапурської фірми, яку він співзаснував у 2018 році. За словами прокурорів, збитки перевищили сумарні збитки від шахрайства засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда та співзасновника OneCoin Карла Себастьяна Грінвуда. Енгельмаєр оцінив, що жертв могло бути мільйон.

Засновника біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув'язнення29.03.24, 12:04 • 27141 перегляд

Terraform Labs рекламувала свій TerraUSD як надійний "стейблкоїн" - різновид валюти, яка зазвичай прив'язана до стабільних активів, щоб запобігти різким коливанням цін. Але прокурори кажуть, що це була ілюзія, підкріплена зовнішніми грошовими вливаннями, яка зруйнувалася після того, як вона впала значно нижче своєї прив'язки до 1 долара. Обвал спустошив інвесторів у TerraUSD та її плаваючу сестринську валюту Luna, спровокувавши "каскад криз, що прокотилися криптовалютними ринками".

Квон намагався відновити Terraform Labs у Сінгапурі, перш ніж втекти на Балкани за фальшивим паспортом, заявили прокурори. Він перебуває у в'язниці з моменту арешту в Чорногорії у березні 2023 року. Йому зарахували 17 місяців, які він провів у в'язниці, перш ніж він був екстрадований до США.

Юлія Шрамко

