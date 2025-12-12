"Криптокороль" До Квон получил 15 лет тюрьмы за мошенничество со стейблкоинами на $40 млрд

Бывший криптовалютный магнат До Квон в четверг был приговорен к 15 годам тюремного заключения после того, как обвал рынка на 40 миллиардов долларов выявил мошенничество в его криптоэкосистеме. Пострадавшие заявили, что 34-летний гений финансовых технологий использовал их доверие как оружие, чтобы убедить их, что инвестиции, тайно подкрепленные денежными вливаниями, были безопасными, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Квон, выпускник Стэнфорда, известный некоторым как "криптокороль", извинился после того, как выслушал жертв — одну в суде, а других по телефону — как они описывали последствия мошенничества: уничтожение сбережений, истощение благотворительных фондов и разрушение жизней. Один из них в письме сообщил судье, что думал о самоубийстве после того, как его отец потерял свои пенсионные деньги в этой схеме.

Судья Пол А. Энгельмайер заявил на слушании по приговору в федеральном суде Манхэттена, которое длилось целый день, что рекомендация правительства о 12 годах лишения свободы была "необоснованно снисходительной", а просьба защиты о пяти годах была "абсолютно немыслимой и чрезвычайно необоснованной". Квону грозило максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы.

"Ваше преступление привело к потерям реальных людей в 40 миллиардов долларов реальных денег, а не каких-то бумажных потерь", – сказал Энгельмайер Квону, который сидел за столом защиты в желтом тюремном костюме. Судья назвал это "мошенничеством эпического, поколенческого масштаба" и сказал, что Квон имел "почти мистическое влияние" на инвесторов и причинил неисчислимый "человеческий ущерб".

Квон согласился на конфискацию более 19 миллионов долларов в рамках сделки о признании вины. Его адвокаты утверждали, что его поведение было вызвано не жадностью, а гордыней и отчаянием. Энгельмайер отклонил его просьбу отбывать наказание в родной Южной Корее, где он также сталкивается с судебным преследованием и где живут его жена и 4-летняя дочь.

"Я почти каждую минуту последних нескольких лет думал о том, что я мог бы сделать по-другому и что я могу сделать сейчас, чтобы все исправить", – сказал Квон Энгельмайеру. По его словам, слышать от жертв было "ужасно и снова напомнило мне о больших потерях, которые я причинил".

Дополнение

В августе Квон признал себя виновным в мошенничестве, связанном с обвалом Terraform Labs, сингапурской фирмы, которую он соучредил в 2018 году. По словам прокуроров, убытки превысили суммарные убытки от мошенничества основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и соучредителя OneCoin Карла Себастьяна Гринвуда. Энгельмайер оценил, что жертв могло быть миллион.

Terraform Labs рекламировала свой TerraUSD как надежный "стейблкоин" — разновидность валюты, которая обычно привязана к стабильным активам, чтобы предотвратить резкие колебания цен. Но прокуроры говорят, что это была иллюзия, подкрепленная внешними денежными вливаниями, которая рухнула после того, как она упала значительно ниже своей привязки к 1 доллару. Обвал опустошил инвесторов в TerraUSD и ее плавающую сестринскую валюту Luna, спровоцировав "каскад кризисов, прокатившихся по криптовалютным рынкам".

Квон пытался восстановить Terraform Labs в Сингапуре, прежде чем сбежать на Балканы по фальшивому паспорту, заявили прокуроры. Он находится в тюрьме с момента ареста в Черногории в марте 2023 года. Ему зачли 17 месяцев, которые он провел в тюрьме, прежде чем он был экстрадирован в США.