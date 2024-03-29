Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам заключения

Бывший криптовалютный предприниматель, основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид, осужден за то, что прокуроры назвали одной из крупнейших финансовых афер в истории США. Бенкман-Фрид теперь должен отправиться в тюрьму на 25 лет, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Основателя обанкротившейся криптовалютной платформы FTX Сэма Бенкмана-Фрида признали виновным в хищении 8 миллиардов долларов у клиентов его криптовалютной биржи. Приговор вынес суд в Нью-Йорке.

Менее чем два года назад этот моптоп-миллениал общался с главами государств, наслаждался видами Карибского бассейна из своего пентхауса стоимостью 30 миллионов долларов и клялся использовать свое богатство на благо человечества. - отмечает WSJ.

В конце 2022 года FTX, одна из крупнейших площадок для торговли криптоактивами, такими как биткойны, впечатляюще обвалилась. Бенкман-Фрид был арестован на Багамах и экстрадирован в США. Суд присяжных признал виновным основателя криптобиржи FTX в многомиллиардном мошенничестве. Прокуратура требовала наказания в виде лишения свободы на срок от 40 до 50 лет.

Адвокаты Банкира-Фрида требовали для него от пяти до шести с половиной лет заключения. Их подзащитный отнюдь не был "суперзлодеем", как его изображало обвинение. Они также указали на то, что клиенты FTX получили значительную часть своих денег обратно. Федеральный судья Льюис Каплан ответила:

Вор, который берет свою добычу в Лас-Вегас и успешно делает ставки на украденные деньги, не имеет права на смягчение наказания путем использования выигрыша в Лас-Вегасе для возврата украденных денег - заявила судья.

Судья Льюис Каплан вынесла приговор в четверг, 28 марта.

На судебном заседании в Нью-Йорке Бенкман-Фрид извинился перед клиентами, инвесторами и сотрудниками FTX.

Многие люди чувствуют себя разочарованными, и они были очень разочарованы. Я прошу прощения за это. Я сожалею о том, что произошло на каждом шагу", - сказал он, как сообщает американская газета - сказал он, добавив, что его решения "преследуют" его каждый день.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что бывший криптовалютный предприниматель Сэм Бенкман-Фрид был осужден по делу о мошенничестве. В 2023 году в США Бенкман-Фрида признали виновным по семи пунктам, - ему грозило более 100 лет лишения свободы.

США и Великобритания расследуют несколько криптовалютных транзакций на сумму более 20 миллиардов долларов, которые прошли через российскую виртуальную биржу.

США ввели новый пакет санкций против 13 финтех-компаний и двух физических лиц, связанных с Россией, за вероятную разработку или предложение услуг виртуальных активов, которые использовались для обхода запретов.