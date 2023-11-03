У США колишнього короля криптосвіту визнали винним у справі про шахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У США колишній криптовалютний підприємець Сем Бенкман-Фрід був засуджений у справі про шахрайство. В четвер його визнали винним за сімома пунктами, йому може загрожувати понад 100 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Bloomberg.
Деталі
Засновника біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення щодо шахрайства та відмиванні грошей. Вирок перенесено на 28 березня наступного року - Бенкману-Фріду загрожує десятиліття в'язниці, а у гіршому випадку може бути понад 100 років ув'язнення.
Вердикт був винесений лише через рік після того, як FTX подав заяву про банкрутство в результаті стрімкого корпоративного краху, який шокував фінансові ринки та знищив особистий статок підприємця у 26 мільярдів доларів.
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«Цей вердикт є перемогою прокурора США Деміана Вільямса з Манхеттена в найгучнішому кримінальному переслідуванні в криптосвіті. Це також завершує вражаюче падіння Банкмана-Фріда з початку 2022 року, коли FTX оцінювали в 32 мільярди доларів, а знаменитості, зокрема Том Брейді, Ларрі Девід і Стеф Каррі, отримували гроші за те, щоб спонукати людей торгувати цифровою валютою на платформі», – пише Bloomberg.
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Довідково
Сем Бенкман-Фрід став відомим у всьому світі, як засновник криптовалютної біржі FTX, яка вражаюче обвалилася рік тому.
З біографії підприємця відомо, що після закінчення університету Бенкман-Фрід працював трейдером криптовалют у брокерській компанії Jane Street. Він заробив статки, граючи на різниці цін на біткойн на біржах у США та Азії. У 2017 році він створив власну брокерську компанію Alameda, а в 2019 році заснував криптовалютну біржу FTX. Саме її крах наприкінці 2022 року потряс світову криптоіндустрію.
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