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The Guardian

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Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 підконтрольних Коломойському АЗС

Київ • УНН

 • 173171 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Центральний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу ПриватБанку про скасування судової заборони на повернення 245 АЗС, якими на умовах лізингу володіють компанії підконтрольні ексвласнику банку. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу банку.

Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 підконтрольних Коломойському АЗС

Повідомляється, що майже три роки ПриватБанк був обмежений у розпорядженні 245 АЗС, які були поставлені на баланс банку до його націоналізації у 2016-му і одразу передані у лізинг, а потім у суборенду. Лізингоотримувачі вже заборгували державному банку понад 10 млрд гривень.

Цитата

“Весь цей час суди забороняли державному банку отримати контроль над своїм майном. Сторонні особи продовжували користуватися АЗС та отримувати прибутки. За цей час банк недоотримав понад 10 млрд гривень лізингових платежів та не мав змогу продати АЗС. Суборендарів багато, вони майже щороку змінювались. Позивачів у таких справах, як правило, більше 50, вони постійно створюють причини, з яких судове засідання навіть не могло відбутися. Тому ми вітаємо сьогоднішнє судове рішення, яким знято усі заборони та поновлено право ПриватБанку на розпорядження власним майном”, - сказав адвокат ПриватБанку.

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За його словами, ця історія тягнеться вже шість років. Ще у 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ. А саме ПриватБанк, як і інші банки, мав покращити якість забезпечення за кредитами та відповідно якість кредитного портфелю.

Зазначається, що поставивши АЗС на баланс (тобто отримавши їх у власність), банк під керівництвом колишнього менеджменту одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи «Приват», уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, своєю чергою, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи. За словами юристів ПриватБанку, первинна постановка на баланс із наступною передачею в лізинг була здійснена з порушеннями законодавства.

“Погашення лізингових платежів відбувалось згідно з типовою для групи Ігоря Коломойського схемою: в перші роки сплачувалися тільки відсотки, згодом додавалася основна сума. Водночас оцінка під час передачі АЗС на баланс банку була суттєво завищеною. Врешті з 2018 року боржники скоротили лізингові платежі, а згодом припинили їх зовсім”, - пояснили в банку.

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