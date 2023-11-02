Суд разрешил ПриватБанку изъять 245 подконтрольных Коломойскому АЗС

Сообщается, что почти три года ПриватБанк был ограничен в распоряжении 245 АЗС, которые были поставлены на баланс банка до его национализации в 2016-м и сразу переданы в лизинг, а затем в субаренду. Лизингополучатели уже задолжали государственному банку более 10 млрд гривен.

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“Все это время суды запрещали государственному банку получить контроль над своим имуществом. Посторонние лица продолжали пользоваться АЗС и получать прибыль. За это время банк недополучил более 10 млрд гривен лизинговых платежей и не мог продать АЗС. Субарендаторов много, они почти каждый год менялись. Истцов в таких делах, как правило, более 50, они постоянно создают причины, по которым судебное заседание даже не могло состояться. Поэтому мы приветствуем сегодняшнее судебное решение, которым сняты все запреты и восстановлено право ПриватБанка на распоряжение собственным имуществом”, - сказал адвокат ПриватБанка.

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По его словам, эта история тянется уже шесть лет. Еще в 2016 году перед национализацией ПриватБанк поставил себе на баланс 248 АЗС путем обращения взыскания на предметы ипотеки, во исполнение требований НБУ. А именно ПриватБанк, как и другие банки, должен был улучшить качество обеспечения по кредитам и соответственно качество кредитного портфеля.

Отмечается, что поставив АЗС на баланс (то есть получив их в собственность), банк под руководством бывшего менеджмента сразу же передал их в финансовый лизинг компаниям с орбиты группы «Приват», заключив 22 договора лизинга с 15 лизингополучателями. А те, в свою очередь, передали АЗС в субаренду другим компаниям той же группы. По словам юристов ПриватБанка, первичная постановка на баланс с последующей передачей в лизинг была осуществлена с нарушениями законодательства.

“Погашение лизинговых платежей происходило согласно типичной для группы Игоря Коломойского схеме: в первые годы платились только проценты, впоследствии добавлялась основная сумма. В то же время оценка при передаче АЗС на баланс банка была существенно завышенной. Наконец с 2018 года должники сократили лизинговые платежи, а затем прекратили их совсем”, - пояснили в банке.