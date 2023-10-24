Біткойн досяг тримісячного максимуму і виріс до 31,4 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн у понеділок досягла тримісячного максимуму, подорожчавши на 4,73% — до 31 420 доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Зростання біткойнів призвело до того, що акції криптовалютних і блокчейн-компаній, таких як Coinbase Global (COIN.O) і Marathon Digital Holdings (MARA.O), зросли на 6,5% і 11,9% відповідно.
Зазначається, що біткойн подорожчав більш ніж на 18% порівняно з річним мінімумом у 26 533 доларів 11 жовтня 2022 року.
Цей крок також стався на тлі занепокоєння на ширших ринках щодо ризику того, що війна Ізраїлю з ісламістським угрупованням ХАМАС переросте у ширший регіональний конфлікт.
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«Ми бачили, як нещодавня геополітична напруженість стимулює попит на дефіцитні активи, включаючи як фізичне золото, так і біткойни, які багато інвесторів вважають цифровим золотом», — сказав Зак Пандл, керуючий директор з досліджень Grayscale Investments, менеджера криптовалютних активів.
Доповнення
Ефір, монета, пов’язана з блокчейн-мережею Ethereum, у понеділок подорожчала на 2,79% — до 1710,6 доларів.
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