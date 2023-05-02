Хакер зламав криптогаманці спецслужб рф і перерахував частину грошей в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Невідомий хакер зламав криптогаманці, що належать спецслужбам рф - частину коштів він перерахував в Україну, а частину знищив. Про це пише CoinDesk з посиланням на Chainalysis, який тісно співпрацює з Урядом США, передає УНН.
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За даними джерела, таємничий хакер, схоже, використав блокчейн Біткойн як зброю проти російської держави, викривши сотні гаманців, які, ймовірно, належать службам безпеки.
Невідомий використав функцію документування транзакцій у блокчейні Біткойн для ідентифікації 986 гаманців, контрольованих управлінням зовнішньої військової розвідки (гру), службою зовнішньої розвідки та федеральною службою безпеки рф.
Як повідомив сам хакер, ці гаманці, ймовірно, були причетні до хакерської діяльності на користь рф.
Аналітики припускають, що хакер міг отримати доступ до гаманців не шляхом злому, а завдяки "роботі зсередини".
Джерело зазначає, що не може перевірити - чи справді всі гаманці належали спецслужбам рф, однак вже встановило зв'язок із росіянами як мінімум трьох з них. При цьому, два були причетні до масованої хакерської атаки на Solarwinds, а третій оплачував сервери, які використовувалися в кампанії дезінформації рф щодо виборів в США 2016 року.
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