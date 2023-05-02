Хакер взломал криптокошельки спецслужб рф и перечислил часть денег в Украину

Детали

По данным источника, таинственный хакер, похоже, использовал блокчейн Биткойн как оружие против российского государства, разоблачив сотни кошельков, которые, вероятно, принадлежат службам безопасности.

Неизвестный использовал функцию документирования транзакций в блокчейне Биткойн для идентификации 986 кошельков, контролируемых управлением внешней военной разведки, службой внешней разведки и федеральной службой безопасности рф.

Как сообщил сам хакер, эти кошельки, вероятно, были причастны к хакерской деятельности в пользу рф.

Аналитики предполагают, что хакер мог получить доступ к кошелькам не путем взлома, а благодаря "работе изнутри".

Источник отмечает, что не может проверить - действительно ли все кошельки принадлежали спецслужбам рф, однако уже установил связь с россиянами как минимум трех из них. При этом, два были причастны к массированной хакерской атаке на Solarwinds, а третий оплачивал серверы, которые использовались в кампании дезинформации рф относительно выборов в США 2016 года.

Напомним

АРМА будет отслеживать операции с криптовалютами.