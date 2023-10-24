Биткоин достиг трехмесячного максимума и вырос до 31,4 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Самая популярная в мире криптовалюта биткойн в понедельник достигла трехмесячного максимума, подорожав на 4,73% — до 31 420 долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Рост биткойнов привел к тому, что акции криптовалютных и блокчейн-компаний, таких как Coinbase Global (COIN.O) и Marathon Digital Holdings (MARA.O), выросли на 6,5% и 11,9% соответственно.
Отмечается, что биткойн подорожал более чем на 18% по сравнению с годовым минимумом в 26 533 долларов 11 октября 2022 года.
Этот шаг также произошел на фоне беспокойства на более широких рынках относительно риска того, что война Израиля с исламистской группировкой ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.
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«Мы видели, как недавняя геополитическая напряженность стимулирует спрос на дефицитные активы, включая как физическое золото, так и биткойны, которые многие инвесторы считают цифровым золотом», — сказал Зак Пандл, управляющий директор по исследованиям Grayscale Investments, менеджера криптовалютных активов.
Дополнение
Эфир, монета, связанная с блокчейн-сетью Ethereum, в понедельник подорожала на 2,79% — до 1710,6 долларов.
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