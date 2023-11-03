В США бывшего короля криптомира признали виновным по делу о мошенничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В США бывший криптовалютный предприниматель Сэм Бенкман-Фрид был осужден по делу о мошенничестве. В четверг его признали виновным по семи пунктам, ему может грозить более 100 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.
Детали
Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Приговор перенесен на 28 марта следующего года - Бенкману-Фриду грозит десятилетие тюрьмы, а в худшем случае может быть более 100 лет заключения.
Вердикт был вынесен всего через год после того, как FTX подал заявление о банкротстве в результате стремительного корпоративного краха, который шокировал финансовые рынки и уничтожил личное состояние предпринимателя в 26 миллиардов долларов.
Цитата
«Этот вердикт является победой прокурора США Дэмиана Уильямса из Манхэттена в самом громком уголовном преследовании в криптомире. Это также завершает впечатляющее падение Банкмана-Фрида с начала 2022 года, когда FTX оценивали в 32 миллиарда долларов, а знаменитости, в частности Том Брейди, Ларри Дэвид и Стеф Карри, получали деньги за то, чтобы побудить людей торговать цифровой валютой на платформе», – пишет Bloomberg.
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Справочно
Сэм Бенкман-Фрид стал известен во всем мире, как основатель криптовалютной биржи FTX, которая впечатляюще обвалилась год назад.
Из биографии предпринимателя известно, что после окончания университета Бенкман-Фрид работал трейдером криптовалют в брокерской компании Jane Street. Он заработал состояние, играя на разнице цен на биткойн на биржах в США и Азии. В 2017 году он создал собственную брокерскую компанию Alameda, а в 2019 году основал криптовалютную биржу FTX. Именно ее крах в конце 2022 года потряс мировую криптоиндустрию.
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