В США бывшего короля криптомира признали виновным по делу о мошенничестве

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 46185 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 27820 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 52015 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 163135 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 61139 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 113663 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 164640 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154059 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154931 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160095 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
38%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 71679 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 75053 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 70060 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96090 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 33792 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 46198 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 96657 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 163149 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 252258 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 304413 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 3134 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 34223 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50248 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49045 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 61906 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

В США бывшего короля криптомира признали виновным по делу о мошенничестве

Киев • УНН

 • 130172 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В США бывший криптовалютный предприниматель Сэм Бенкман-Фрид был осужден по делу о мошенничестве. В четверг его признали виновным по семи пунктам, ему может грозить более 100 лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

В США бывшего короля криптомира признали виновным по делу о мошенничестве

Детали

Основателя биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида признали виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Приговор перенесен на 28 марта следующего года - Бенкману-Фриду грозит десятилетие тюрьмы, а в худшем случае может быть более 100 лет заключения.

Вердикт был вынесен всего через год после того, как FTX подал заявление о банкротстве в результате стремительного корпоративного краха, который шокировал финансовые рынки и уничтожил личное состояние предпринимателя в 26 миллиардов долларов.

Цитата

«Этот вердикт является победой прокурора США Дэмиана Уильямса из Манхэттена в самом громком уголовном преследовании в криптомире. Это также завершает впечатляющее падение Банкмана-Фрида с начала 2022 года, когда FTX оценивали в 32 миллиарда долларов, а знаменитости, в частности Том Брейди, Ларри Дэвид и Стеф Карри, получали деньги за то, чтобы побудить людей торговать цифровой валютой на платформе», – пишет Bloomberg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Биткойн достиг трехмесячного максимума и вырос до 31,4 тысяч долларов

Справочно

Сэм Бенкман-Фрид стал известен во всем мире, как основатель криптовалютной биржи FTX, которая впечатляюще обвалилась год назад.

Из биографии предпринимателя известно, что после окончания университета Бенкман-Фрид работал трейдером криптовалют в брокерской компании Jane Street. Он заработал состояние, играя на разнице цен на биткойн на биржах в США и Азии. В 2017 году он создал собственную брокерскую компанию Alameda, а в 2019 году основал криптовалютную биржу FTX. Именно ее крах в конце 2022 года потряс мировую криптоиндустрию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд разрешил ПриватБанку изъять 245 подконтрольных Коломойскому АЗС

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.68
Bitcoin
$79,976.10
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,567.68