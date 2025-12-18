Французького анестезіолога засудили до довічного ув'язнення за отруєння 30 пацієнтів

Фото: TF1

Суд французького міста Безансон засудив до довічного ув’язнення колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє, відомого як "Доктор Смерть". Лікаря визнали винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли, у період з 2008 по 2017 рік. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що Пешьє навмисно підмішував у крапельниці пацієнтів речовини, які викликали зупинку серця або кровотечу. Прокурор Крістін де Кюррез назвала засудженого "серійним убивцею зі збоченою натурою".

За даними обвинувачення, він діяв із двох причин: аби дискредитувати колег, з якими конфліктував, або щоб власноруч "рятувати" жертв і виглядати героєм в очах персоналу. Серед постраждалих були як 89-річна жінка, так і чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час видалення мигдаликів.

Вирок та позиція засудженого

Попри численні докази, зокрема висновки експертиз про перевищення концентрації калію в крові жертв у 100 разів, Пешьє свою провину не визнав. Він стверджував, що трагедії були результатом "медичних помилок" інших лікарів. Згідно з вироком, він проведе у в’язниці щонайменше 22 роки.

Ви – Доктор Смерть, убивця і отруйник. Ви зганьбили всіх лікарів. Ви перетворили цю клініку на кладовище – заявили прокурори під час судового процесу.

Для багатьох пацієнтів, які вижили, наслідки отруєнь залишилися на все життя. Одна з потерпілих, Сандра Сімард, зазначила в суді, що її тіло постійно болить, ніби вона живе в організмі старої людини, хоча вона вдячна за можливість просто залишитися живою.

