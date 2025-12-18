$42.340.15
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 2854 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
13:04 • 12376 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
12:29 • 18522 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 8520 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 14328 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15655 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14738 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22414 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
18 грудня, 07:18 • 30758 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
Французького анестезіолога засудили до довічного ув'язнення за отруєння 30 пацієнтів

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Суд у Франції засудив колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє до довічного ув'язнення, визнавши його винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли. Лікар навмисно підмішував речовини, що викликали зупинку серця, щоб дискредитувати колег або виглядати героєм.

Французького анестезіолога засудили до довічного ув'язнення за отруєння 30 пацієнтів
Фото: TF1

Суд французького міста Безансон засудив до довічного ув’язнення колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє, відомого як "Доктор Смерть". Лікаря визнали винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли, у період з 2008 по 2017 рік. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що Пешьє навмисно підмішував у крапельниці пацієнтів речовини, які викликали зупинку серця або кровотечу. Прокурор Крістін де Кюррез назвала засудженого "серійним убивцею зі збоченою натурою". 

У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології: лікарці повідомили про підозру 04.12.25, 10:08 • 5474 перегляди

За даними обвинувачення, він діяв із двох причин: аби дискредитувати колег, з якими конфліктував, або щоб власноруч "рятувати" жертв і виглядати героєм в очах персоналу. Серед постраждалих були як 89-річна жінка, так і чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час видалення мигдаликів.

Вирок та позиція засудженого

Попри численні докази, зокрема висновки експертиз про перевищення концентрації калію в крові жертв у 100 разів, Пешьє свою провину не визнав. Він стверджував, що трагедії були результатом "медичних помилок" інших лікарів. Згідно з вироком, він проведе у в’язниці щонайменше 22 роки.

Ви – Доктор Смерть, убивця і отруйник. Ви зганьбили всіх лікарів. Ви перетворили цю клініку на кладовище 

– заявили прокурори під час судового процесу.

Для багатьох пацієнтів, які вижили, наслідки отруєнь залишилися на все життя. Одна з потерпілих, Сандра Сімард, зазначила в суді, що її тіло постійно болить, ніби вона живе в організмі старої людини, хоча вона вдячна за можливість просто залишитися живою.

Лікар-анестезіолог у Черкасах отримав підозру через смерть 7-річної дитини29.09.25, 12:34 • 4066 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
