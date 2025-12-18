Французького анестезіолога засудили до довічного ув'язнення за отруєння 30 пацієнтів
Київ • УНН
Суд у Франції засудив колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє до довічного ув'язнення, визнавши його винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли. Лікар навмисно підмішував речовини, що викликали зупинку серця, щоб дискредитувати колег або виглядати героєм.
Суд французького міста Безансон засудив до довічного ув’язнення колишнього анестезіолога Фредеріка Пешьє, відомого як "Доктор Смерть". Лікаря визнали винним в отруєнні 30 пацієнтів, 12 з яких померли, у період з 2008 по 2017 рік. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що Пешьє навмисно підмішував у крапельниці пацієнтів речовини, які викликали зупинку серця або кровотечу. Прокурор Крістін де Кюррез назвала засудженого "серійним убивцею зі збоченою натурою".
За даними обвинувачення, він діяв із двох причин: аби дискредитувати колег, з якими конфліктував, або щоб власноруч "рятувати" жертв і виглядати героєм в очах персоналу. Серед постраждалих були як 89-річна жінка, так і чотирирічна дитина, яка пережила дві зупинки серця під час видалення мигдаликів.
Вирок та позиція засудженого
Попри численні докази, зокрема висновки експертиз про перевищення концентрації калію в крові жертв у 100 разів, Пешьє свою провину не визнав. Він стверджував, що трагедії були результатом "медичних помилок" інших лікарів. Згідно з вироком, він проведе у в’язниці щонайменше 22 роки.
Ви – Доктор Смерть, убивця і отруйник. Ви зганьбили всіх лікарів. Ви перетворили цю клініку на кладовище
Для багатьох пацієнтів, які вижили, наслідки отруєнь залишилися на все життя. Одна з потерпілих, Сандра Сімард, зазначила в суді, що її тіло постійно болить, ніби вона живе в організмі старої людини, хоча вона вдячна за можливість просто залишитися живою.
