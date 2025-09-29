Лікар-анестезіолог у Черкасах отримав підозру через смерть 7-річної дитини
Київ • УНН
Лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 7-річної дитини. Медик порушив інструкцію щодо дозування наркозу під час планової операції.
У Черкасах лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у смерті 7-річної дитини, повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Слідством установлено, що у листопаді 2024 року під час планової операції 7-річному хлопчику "медик порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу - наркозу, проявивши недбале ставлення до виконання своїх обов’язків". "У результаті дитина померла", - повідомили у прокуратурі.
"Лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України)", - ідеться у повідомленні.
У межах кримінального провадження, як зазначається, "проведено низку експертиз, у тому числі комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення". За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від виконання професійних обов’язків.
Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років.
Через смерть дитини при лікуванні зубів у Тернополі судитимуть двох лікарів 31.03.25, 12:04 • 19931 перегляд