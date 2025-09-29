Врач-анестезиолог в Черкассах получил подозрение из-за смерти 7-летнего ребенка
Киев • УНН
Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти 7-летнего ребенка. Медик нарушил инструкцию по дозировке наркоза во время плановой операции.
В Черкассах врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в смерти 7-летнего ребенка, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
Следствием установлено, что в ноябре 2024 года во время плановой операции 7-летнему мальчику "медик нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства - наркоза, проявив небрежное отношение к выполнению своих обязанностей". "В результате ребенок умер", - сообщили в прокуратуре.
"Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего (ч. 2 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства, как отмечается, "проведен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская, которые подтвердили выявленные нарушения". По ходатайству прокурора подозреваемый отстранен от выполнения профессиональных обязанностей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы до 3 лет.
