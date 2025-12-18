Французского анестезиолога приговорили к пожизненному заключению за отравление 30 пациентов
Суд во Франции приговорил бывшего анестезиолога Фредерика Пешье к пожизненному заключению, признав его виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых умерли. Врач намеренно подмешивал вещества, вызывавшие остановку сердца, чтобы дискредитировать коллег или выглядеть героем.
Суд французского города Безансон приговорил к пожизненному заключению бывшего анестезиолога Фредерика Пешье, известного как "Доктор Смерть". Врача признали виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых умерли, в период с 2008 по 2017 год. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Следствие установило, что Пешье намеренно подмешивал в капельницы пациентов вещества, вызывавшие остановку сердца или кровотечение. Прокурор Кристин де Кюррез назвала осужденного "серийным убийцей с извращенной натурой".
По данным обвинения, он действовал по двум причинам: чтобы дискредитировать коллег, с которыми конфликтовал, или чтобы собственноручно "спасать" жертв и выглядеть героем в глазах персонала. Среди пострадавших были как 89-летняя женщина, так и четырехлетний ребенок, переживший две остановки сердца во время удаления миндалин.
Приговор и позиция осужденного
Несмотря на многочисленные доказательства, в частности выводы экспертиз о превышении концентрации калия в крови жертв в 100 раз, Пешье свою вину не признал. Он утверждал, что трагедии были результатом "медицинских ошибок" других врачей. Согласно приговору, он проведет в тюрьме не менее 22 лет.
Вы – Доктор Смерть, убийца и отравитель. Вы опозорили всех врачей. Вы превратили эту клинику в кладбище
Для многих выживших пациентов последствия отравлений остались на всю жизнь. Одна из потерпевших, Сандра Симард, отметила в суде, что ее тело постоянно болит, как будто она живет в организме старого человека, хотя она благодарна за возможность просто остаться живой.
