14:57 • 370 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 1822 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 11723 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 17875 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8016 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 13944 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15421 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14632 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22273 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30679 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Французского анестезиолога приговорили к пожизненному заключению за отравление 30 пациентов

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Суд во Франции приговорил бывшего анестезиолога Фредерика Пешье к пожизненному заключению, признав его виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых умерли. Врач намеренно подмешивал вещества, вызывавшие остановку сердца, чтобы дискредитировать коллег или выглядеть героем.

Французского анестезиолога приговорили к пожизненному заключению за отравление 30 пациентов
Фото: TF1

Суд французского города Безансон приговорил к пожизненному заключению бывшего анестезиолога Фредерика Пешье, известного как "Доктор Смерть". Врача признали виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых умерли, в период с 2008 по 2017 год. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Следствие установило, что Пешье намеренно подмешивал в капельницы пациентов вещества, вызывавшие остановку сердца или кровотечение. Прокурор Кристин де Кюррез назвала осужденного "серийным убийцей с извращенной натурой". 

В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии: врачу сообщили о подозрении04.12.25, 10:08 • 5472 просмотра

По данным обвинения, он действовал по двум причинам: чтобы дискредитировать коллег, с которыми конфликтовал, или чтобы собственноручно "спасать" жертв и выглядеть героем в глазах персонала. Среди пострадавших были как 89-летняя женщина, так и четырехлетний ребенок, переживший две остановки сердца во время удаления миндалин.

Приговор и позиция осужденного

Несмотря на многочисленные доказательства, в частности выводы экспертиз о превышении концентрации калия в крови жертв в 100 раз, Пешье свою вину не признал. Он утверждал, что трагедии были результатом "медицинских ошибок" других врачей. Согласно приговору, он проведет в тюрьме не менее 22 лет.

Вы – Доктор Смерть, убийца и отравитель. Вы опозорили всех врачей. Вы превратили эту клинику в кладбище 

– заявили прокуроры во время судебного процесса.

Для многих выживших пациентов последствия отравлений остались на всю жизнь. Одна из потерпевших, Сандра Симард, отметила в суде, что ее тело постоянно болит, как будто она живет в организме старого человека, хотя она благодарна за возможность просто остаться живой.

Врач-анестезиолог в Черкассах получил подозрение из-за смерти 7-летнего ребенка29.09.25, 12:34 • 4066 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы