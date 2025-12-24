$42.100.05
Ексклюзив
13:26 • 1574 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 12972 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 11929 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 15042 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32315 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48155 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 65294 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72001 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42153 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 54662 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
У Києві викрили наркодилера, який продавав псилоцибінові гриби під виглядом шоколаду

Київ • УНН

 • 14 перегляди

31-річний чоловік вирощував і продавав псилоцибінові гриби, маскуючи їх у шоколадні плитки. Вартість вилучених речовин перевищує мільйон гривень.

У Києві викрили наркодилера, який продавав псилоцибінові гриби під виглядом шоколаду

У Києві поліцейські викрили 31-річного чоловіка, який облаштував у власній квартирі лабораторію з вирощування псилоцибінових грибів і збував їх, маскуючи під шоколадні плитки. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Поліцейські з’ясували, що чоловік у своїй квартирі вирощував психотропні гриби, маскував їх у плитки з шоколадом та збував на території Києва передаючи покупцям з руки в руки. Клієнтів він підшукував через знайомих, а також продавав псилоцибінові гриби у "чистому" вигляді

- йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські вилучили плитки шоколаду із вмістом псилоцибінових грибів, гриби в сухому вигляді, контейнери для вирощування грибів, зіп-пакети зі спорами грибів, ємності із вмістом міцелію, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом та гроші, отримані за "товар".

За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку складає понад мільйон гривень. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу30.10.25, 16:44 • 3453 перегляди

Ольга Розгон

Київ
Кримінал та НП
Обшук
Гриби
Довічне позбавлення волі
Національна поліція України
Київ