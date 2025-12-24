У Києві викрили наркодилера, який продавав псилоцибінові гриби під виглядом шоколаду
Київ • УНН
31-річний чоловік вирощував і продавав псилоцибінові гриби, маскуючи їх у шоколадні плитки. Вартість вилучених речовин перевищує мільйон гривень.
У Києві поліцейські викрили 31-річного чоловіка, який облаштував у власній квартирі лабораторію з вирощування псилоцибінових грибів і збував їх, маскуючи під шоколадні плитки. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Поліцейські з’ясували, що чоловік у своїй квартирі вирощував психотропні гриби, маскував їх у плитки з шоколадом та збував на території Києва передаючи покупцям з руки в руки. Клієнтів він підшукував через знайомих, а також продавав псилоцибінові гриби у "чистому" вигляді
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські вилучили плитки шоколаду із вмістом псилоцибінових грибів, гриби в сухому вигляді, контейнери для вирощування грибів, зіп-пакети зі спорами грибів, ємності із вмістом міцелію, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом та гроші, отримані за "товар".
За попередніми підрахунками, вартість вилучених речовин за цінами "чорного" ринку складає понад мільйон гривень. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігуранту про підозру ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.
Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
