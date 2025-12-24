У Києві викрили наркодилера, який продавав псилоцибінові гриби під виглядом шоколаду

У Києві поліцейські викрили 31-річного чоловіка, який облаштував у власній квартирі лабораторію з вирощування псилоцибінових грибів і збував їх, маскуючи під шоколадні плитки. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Поліцейські з’ясували, що чоловік у своїй квартирі вирощував психотропні гриби, маскував їх у плитки з шоколадом та збував на території Києва передаючи покупцям з руки в руки. Клієнтів він підшукував через знайомих, а також продавав псилоцибінові гриби у "чистому" вигляді