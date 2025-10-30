$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

У Києві викрито двох наркоаграріїв, які організували вирощування конопель та збут канабісу. У них вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу, їм повідомлено про підозру.

У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу

У Києві викрили двох наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу, їм повідомлено про підозру, наразі підозрювані перебувають під вартою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які налагодили вирощування конопель та збут канабісу (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що наркобізнес організували двоє чоловіків 49 та 42-х років. На Полтавщині, вони орендували приватний будинок, де вирощували канабіс та згодом сушили й готували для збуту. Під час обшуку у них виявили п’ятдесят мішків рослини канабісу та п’ять кілограмів готової речовини.

Підозрюваних затримали в  порядку статті 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Ольга Розгон

КиївКримінал та НП
Обшук
Полтавська область
Київ