У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу

У Києві викрили двох наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу, їм повідомлено про підозру, наразі підозрювані перебувають під вартою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які налагодили вирощування конопель та збут канабісу (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України) - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що наркобізнес організували двоє чоловіків 49 та 42-х років. На Полтавщині, вони орендували приватний будинок, де вирощували канабіс та згодом сушили й готували для збуту. Під час обшуку у них виявили п’ятдесят мішків рослини канабісу та п’ять кілограмів готової речовини.

Підозрюваних затримали в порядку статті 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

