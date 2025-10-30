$42.080.01
В Киеве разоблачили наркоаграриев, у которых изъяли 50 мешков конопли и 5 кг каннабиса

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В Киеве разоблачены два наркоагрария, которые организовали выращивание конопли и сбыт каннабиса. У них изъяли 50 мешков конопли и 5 кг каннабиса, им сообщено о подозрении.

В Киеве разоблачили наркоаграриев, у которых изъяли 50 мешков конопли и 5 кг каннабиса

В Киеве разоблачили двух наркоаграриев, у которых изъяли 50 мешков конопли и 5 кг каннабиса, им сообщено о подозрении, сейчас подозреваемые находятся под стражей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум мужчинам, которые наладили выращивание конопли и сбыт каннабиса (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Установлено, что наркобизнес организовали двое мужчин 49 и 42 лет. На Полтавщине они арендовали частный дом, где выращивали каннабис и впоследствии сушили и готовили для сбыта. Во время обыска у них обнаружили пятьдесят мешков растения каннабиса и пять килограммов готового вещества.

Подозреваемые были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ольга Розгон

