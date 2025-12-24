В Киеве разоблачили наркодилера, продававшего псилоцибиновые грибы под видом шоколада

В Киеве полицейские разоблачили 31-летнего мужчину, который обустроил в собственной квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов и сбывал их, маскируя под шоколадные плитки. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Полицейские выяснили, что мужчина в своей квартире выращивал психотропные грибы, маскировал их в плитки с шоколадом и сбывал на территории Киева, передавая покупателям из рук в руки. Клиентов он подыскивал через знакомых, а также продавал псилоцибиновые грибы в "чистом" виде.