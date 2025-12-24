В Киеве разоблачили наркодилера, продававшего псилоцибиновые грибы под видом шоколада

$42.100.05
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
11:46 • 12925 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 11906 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 15021 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32297 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48142 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
23 декабря, 15:15 • 65264 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 71981 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42148 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 54643 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:46 • 12936 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15 • 65268 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
В Киеве разоблачили наркодилера, продававшего псилоцибиновые грибы под видом шоколада

Киев • УНН

 • 6 просмотра

31-летний мужчина выращивал и продавал псилоцибиновые грибы, маскируя их в шоколадные плитки. Стоимость изъятых веществ превышает миллион гривен.

В Киеве разоблачили наркодилера, продававшего псилоцибиновые грибы под видом шоколада

В Киеве полицейские разоблачили 31-летнего мужчину, который обустроил в собственной квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов и сбывал их, маскируя под шоколадные плитки. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Полицейские выяснили, что мужчина в своей квартире выращивал психотропные грибы, маскировал их в плитки с шоколадом и сбывал на территории Киева, передавая покупателям из рук в руки. Клиентов он подыскивал через знакомых, а также продавал псилоцибиновые грибы в "чистом" виде.

- говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли плитки шоколада с содержанием псилоцибиновых грибов, грибы в сухом виде, контейнеры для выращивания грибов, зип-пакеты со спорами грибов, емкости с содержанием мицелия, зип-пакеты с каннабисом, психотропное вещество кратом и деньги, полученные за "товар".

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта, если предметом таких действий были особо опасные психотропные вещества в особо крупных размерах.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с санкцией статьи злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Обыск
Грибы
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Киев