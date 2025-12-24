В Киеве разоблачили наркодилера, продававшего псилоцибиновые грибы под видом шоколада
Киев • УНН
31-летний мужчина выращивал и продавал псилоцибиновые грибы, маскируя их в шоколадные плитки. Стоимость изъятых веществ превышает миллион гривен.
В Киеве полицейские разоблачили 31-летнего мужчину, который обустроил в собственной квартире лабораторию по выращиванию псилоцибиновых грибов и сбывал их, маскируя под шоколадные плитки. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Полицейские выяснили, что мужчина в своей квартире выращивал психотропные грибы, маскировал их в плитки с шоколадом и сбывал на территории Киева, передавая покупателям из рук в руки. Клиентов он подыскивал через знакомых, а также продавал псилоцибиновые грибы в "чистом" виде.
Во время обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли плитки шоколада с содержанием псилоцибиновых грибов, грибы в сухом виде, контейнеры для выращивания грибов, зип-пакеты со спорами грибов, емкости с содержанием мицелия, зип-пакеты с каннабисом, психотропное вещество кратом и деньги, полученные за "товар".
По предварительным подсчетам, стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение психотропных веществ с целью сбыта, если предметом таких действий были особо опасные психотропные вещества в особо крупных размерах.
Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с санкцией статьи злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
