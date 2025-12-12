Не врятувала дитину від смертельного побиття вітчима: на Закарпатті жінку засудили на 5 років позбавлення волі

Суд в Ужгороді виніс вирок жінці за залишення 10-річної доньки без допомоги після жорстокого побиття вітчимом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Злочин стався ще в 2021 році у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Двоє дітей стали свідками конфлікту між вітчимом та його дружиною.

10-річна дівчинка пішла з дому, намагаючись уникнути конфлікту. Її наздогнав вітчим, який силою затягнув її до будинку, після чого завдав не менше 75 ударів, які виявилися смертельними. Також чоловік наніс легкі тілесні ушкодження 5-річній доньці.

У червні 2023 року вітчима засудили до довічного позбавлення волі за п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. У листопаді 2025 року Закарпатський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Суд визнав матір винною за ч.3 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення особи в небезпеці, якщо воно спричинило смерть потерпілого). Їй призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку, тривалістю 2 роки і 8 місяців.

Сторона обвинувачення виходила з необхідності захисту прав інших малолітніх дітей, зокрема з огляду на тяжкий стан здоров’я однієї з них та потреб у постійному догляді