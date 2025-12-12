Не врятувала дитину від смертельного побиття вітчима: на Закарпатті жінку засудили на 5 років позбавлення волі

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 3818 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 9540 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 12825 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 24800 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 21377 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20569 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20710 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23071 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28606 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40459 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.2м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 18654 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 13324 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 11076 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 17098 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 7986 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 12825 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 8252 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 24800 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 67416 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 70499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 8252 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 13410 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 44124 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41559 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 46401 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

Не врятувала дитину від смертельного побиття вітчима: на Закарпатті жінку засудили на 5 років позбавлення волі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Суд в Ужгороді виніс вирок жінці за залишення 10-річної доньки без допомоги, що призвело до її смерті після жорстокого побиття вітчимом. Мати отримала 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки 8 місяців.

Не врятувала дитину від смертельного побиття вітчима: на Закарпатті жінку засудили на 5 років позбавлення волі
Фото: Офіс Генерального прокурора України

Суд в Ужгороді виніс вирок жінці за залишення 10-річної доньки без допомоги після жорстокого побиття вітчимом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Злочин стався ще в 2021 році у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. Двоє дітей стали свідками конфлікту між вітчимом та його дружиною.

10-річна дівчинка пішла з дому, намагаючись уникнути конфлікту. Її наздогнав вітчим, який силою затягнув її до будинку, після чого завдав не менше 75 ударів, які виявилися смертельними. Також чоловік наніс легкі тілесні ушкодження 5-річній доньці.

У червні 2023 року вітчима засудили до довічного позбавлення волі за п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. У листопаді 2025 року Закарпатський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Суд визнав матір винною за ч.3 ст.135 Кримінального кодексу України (залишення особи в небезпеці, якщо воно спричинило смерть потерпілого). Їй призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку, тривалістю 2 роки і 8 місяців.

Сторона обвинувачення виходила з необхідності захисту прав інших малолітніх дітей, зокрема з огляду на тяжкий стан здоров’я однієї з них та потреб у постійному догляді

- йдеться в повідомленні.

На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування падчерки09.12.25, 10:10 • 4518 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Довічне позбавлення волі
Сутички
Шлюб
Україна
Ужгород