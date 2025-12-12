Не спасла ребенка от смертельного избиения отчима: на Закарпатье женщину приговорили к 5 годам лишения свободы

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 3548 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 8942 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 12392 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 24335 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 21105 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20471 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20608 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23023 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28576 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40422 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.2м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 18427 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 13028 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 10859 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 16881 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 7226 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 12393 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 7468 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 24335 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 67198 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 70296 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Купянск
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 7468 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 13125 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 43980 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41483 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 46328 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Отопление

Не спасла ребенка от смертельного избиения отчима: на Закарпатье женщину приговорили к 5 годам лишения свободы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Суд в Ужгороде вынес приговор женщине за оставление 10-летней дочери без помощи, что привело к ее смерти после жестокого избиения отчимом. Мать получила 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.

Не спасла ребенка от смертельного избиения отчима: на Закарпатье женщину приговорили к 5 годам лишения свободы
Фото: Офис Генерального прокурора Украины

Суд в Ужгороде вынес приговор женщине за оставление 10-летней дочери без помощи после жестокого избиения отчимом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Преступление произошло еще в 2021 году в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Двое детей стали свидетелями конфликта между отчимом и его женой.

10-летняя девочка ушла из дома, пытаясь избежать конфликта. Ее догнал отчим, который силой затащил ее в дом, после чего нанес не менее 75 ударов, которые оказались смертельными. Также мужчина нанес легкие телесные повреждения 5-летней дочери.

В июне 2023 года отчима приговорили к пожизненному лишению свободы по п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. В ноябре 2025 года Закарпатский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Суд признал мать виновной по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление лица в опасности, если оно повлекло смерть потерпевшего). Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока, продолжительностью 2 года и 8 месяцев.

Сторона обвинения исходила из необходимости защиты прав других малолетних детей, в частности, учитывая тяжелое состояние здоровья одной из них и потребности в постоянном уходе

- говорится в сообщении.

В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование падчерицы09.12.25, 10:10 • 4516 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
Брак
Украина
Ужгород