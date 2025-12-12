Не спасла ребенка от смертельного избиения отчима: на Закарпатье женщину приговорили к 5 годам лишения свободы

Суд в Ужгороде вынес приговор женщине за оставление 10-летней дочери без помощи после жестокого избиения отчимом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Преступление произошло еще в 2021 году в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Двое детей стали свидетелями конфликта между отчимом и его женой.

10-летняя девочка ушла из дома, пытаясь избежать конфликта. Ее догнал отчим, который силой затащил ее в дом, после чего нанес не менее 75 ударов, которые оказались смертельными. Также мужчина нанес легкие телесные повреждения 5-летней дочери.

В июне 2023 года отчима приговорили к пожизненному лишению свободы по п. 2, п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. В ноябре 2025 года Закарпатский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Суд признал мать виновной по ч.3 ст.135 Уголовного кодекса Украины (оставление лица в опасности, если оно повлекло смерть потерпевшего). Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока, продолжительностью 2 года и 8 месяцев.

Сторона обвинения исходила из необходимости защиты прав других малолетних детей, в частности, учитывая тяжелое состояние здоровья одной из них и потребности в постоянном уходе