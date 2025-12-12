$42.270.01
Ексклюзив
07:00 • 7266 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 17166 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 29854 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 39489 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 34284 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 34143 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 49097 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 22030 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21913 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 17244 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Вимагали 200 000 доларів та вчиняли розбій щодо підприємців: трьом жителям Вінниччини оголошено підозру

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру трьом жителям Вінницької області за вимагання 200 000 доларів США та розбій. Зловмисники погрожували родині підприємців, застосовували насильство та змушували підписувати боргові розписки.

Вимагали 200 000 доларів та вчиняли розбій щодо підприємців: трьом жителям Вінниччини оголошено підозру
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили трьом особам підозру за вимагання 200 000 доларів США та розбій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Було викрито і затримано трьох жителів Вінницької області - вони тривалий час вимагали у родини підприємців "повернення" неіснуючого боргу.

За даними слідства, зловмисники погрожували життю та здоров’ю сина підліткового віку, чинили психологічний тиск і застосовували фізичне насильство.

Під цим тиском потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку. Попри це, вимагання тривали й надалі. Після відмови виконувати незаконні вимоги підозрювані вчинили розбій: застосували насильство, погрожували зброєю та змусили підписати нові "боргові" розписки на значні суми

- йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучено документи, нотаріальні договори, довіреності, акти передачі часток підприємств, грошові кошти та зброю. Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень);
    • ч. 4 ст. 189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

      Затриманим загрожує позбавлення волі до 15 років, або навіть довічне.

      Євген Устименко

