Вимагали 200 000 доларів та вчиняли розбій щодо підприємців: трьом жителям Вінниччини оголошено підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили трьом особам підозру за вимагання 200 000 доларів США та розбій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Було викрито і затримано трьох жителів Вінницької області - вони тривалий час вимагали у родини підприємців "повернення" неіснуючого боргу.

За даними слідства, зловмисники погрожували життю та здоров’ю сина підліткового віку, чинили психологічний тиск і застосовували фізичне насильство.

Під цим тиском потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку. Попри це, вимагання тривали й надалі. Після відмови виконувати незаконні вимоги підозрювані вчинили розбій: застосували насильство, погрожували зброєю та змусили підписати нові "боргові" розписки на значні суми - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучено документи, нотаріальні договори, довіреності, акти передачі часток підприємств, грошові кошти та зброю. Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень);

ч. 4 ст. 189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Затриманим загрожує позбавлення волі до 15 років, або навіть довічне.

