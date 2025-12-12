Вимагали 200 000 доларів та вчиняли розбій щодо підприємців: трьом жителям Вінниччини оголошено підозру
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру трьом жителям Вінницької області за вимагання 200 000 доларів США та розбій. Зловмисники погрожували родині підприємців, застосовували насильство та змушували підписувати боргові розписки.
Правоохоронці повідомили трьом особам підозру за вимагання 200 000 доларів США та розбій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Було викрито і затримано трьох жителів Вінницької області - вони тривалий час вимагали у родини підприємців "повернення" неіснуючого боргу.
За даними слідства, зловмисники погрожували життю та здоров’ю сина підліткового віку, чинили психологічний тиск і застосовували фізичне насильство.
Під цим тиском потерпілі передали їм домоволодіння та земельну ділянку. Попри це, вимагання тривали й надалі. Після відмови виконувати незаконні вимоги підозрювані вчинили розбій: застосували насильство, погрожували зброєю та змусили підписати нові "боргові" розписки на значні суми
Під час обшуків вилучено документи, нотаріальні договори, довіреності, акти передачі часток підприємств, грошові кошти та зброю. Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень);
- ч. 4 ст. 189 (Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).
Затриманим загрожує позбавлення волі до 15 років, або навіть довічне.
Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні09.12.25, 14:50 • 3212 переглядiв