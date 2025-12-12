Требовали 200 000 долларов и совершали разбой в отношении предпринимателей: троим жителям Винницкой области объявлено подозрение

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили трем лицам о подозрении в вымогательстве 200 000 долларов США и разбое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Были разоблачены и задержаны трое жителей Винницкой области - они длительное время требовали у семьи предпринимателей "возвращения" несуществующего долга.

По данным следствия, злоумышленники угрожали жизни и здоровью сына подросткового возраста, оказывали психологическое давление и применяли физическое насилие.

Под этим давлением потерпевшие передали им домовладение и земельный участок. Несмотря на это, вымогательства продолжались и в дальнейшем. После отказа выполнять незаконные требования подозреваемые совершили разбой: применили насилие, угрожали оружием и заставили подписать новые "долговые" расписки на значительные суммы - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты документы, нотариальные договоры, доверенности, акты передачи долей предприятий, денежные средства и оружие. Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой либо в условиях военного или чрезвычайного положения, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений);

ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой либо в условиях военного или чрезвычайного положения, или сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).

Задержанным грозит лишение свободы до 15 лет, или даже пожизненное.

