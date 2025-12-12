$42.270.01
Эксклюзив
07:00 • 8024 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 17831 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 30458 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 40180 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 34698 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 34405 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 49719 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22092 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21965 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17280 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
публикации
Эксклюзивы
Требовали 200 000 долларов и совершали разбой в отношении предпринимателей: троим жителям Винницкой области объявлено подозрение

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении троим жителям Винницкой области за вымогательство 200 000 долларов США и разбой. Злоумышленники угрожали семье предпринимателей, применяли насилие и заставляли подписывать долговые расписки.

Требовали 200 000 долларов и совершали разбой в отношении предпринимателей: троим жителям Винницкой области объявлено подозрение
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили трем лицам о подозрении в вымогательстве 200 000 долларов США и разбое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Были разоблачены и задержаны трое жителей Винницкой области - они длительное время требовали у семьи предпринимателей "возвращения" несуществующего долга.

По данным следствия, злоумышленники угрожали жизни и здоровью сына подросткового возраста, оказывали психологическое давление и применяли физическое насилие.

Под этим давлением потерпевшие передали им домовладение и земельный участок. Несмотря на это, вымогательства продолжались и в дальнейшем. После отказа выполнять незаконные требования подозреваемые совершили разбой: применили насилие, угрожали оружием и заставили подписать новые "долговые" расписки на значительные суммы

- говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты документы, нотариальные договоры, доверенности, акты передачи долей предприятий, денежные средства и оружие. Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой либо в условиях военного или чрезвычайного положения, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений);
    • ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой либо в условиях военного или чрезвычайного положения, или сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).

      Задержанным грозит лишение свободы до 15 лет, или даже пожизненное.

