Требовали 200 000 долларов и совершали разбой в отношении предпринимателей: троим жителям Винницкой области объявлено подозрение
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении троим жителям Винницкой области за вымогательство 200 000 долларов США и разбой. Злоумышленники угрожали семье предпринимателей, применяли насилие и заставляли подписывать долговые расписки.
Правоохранители сообщили трем лицам о подозрении в вымогательстве 200 000 долларов США и разбое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Были разоблачены и задержаны трое жителей Винницкой области - они длительное время требовали у семьи предпринимателей "возвращения" несуществующего долга.
По данным следствия, злоумышленники угрожали жизни и здоровью сына подросткового возраста, оказывали психологическое давление и применяли физическое насилие.
Под этим давлением потерпевшие передали им домовладение и земельный участок. Несмотря на это, вымогательства продолжались и в дальнейшем. После отказа выполнять незаконные требования подозреваемые совершили разбой: применили насилие, угрожали оружием и заставили подписать новые "долговые" расписки на значительные суммы
Во время обысков изъяты документы, нотариальные договоры, доверенности, акты передачи долей предприятий, денежные средства и оружие. Задержанным объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой либо в условиях военного или чрезвычайного положения, или сопряженный с причинением тяжких телесных повреждений);
- ч. 4 ст. 189 (Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой либо в условиях военного или чрезвычайного положения, или сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).
Задержанным грозит лишение свободы до 15 лет, или даже пожизненное.
