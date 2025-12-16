На Харківщині судитимуть двох молодиків за катування та зґвалтування 14-річного сироти

Харківська окружна прокуратура передала до суду справу стосовно 20-річного чоловіка та його неповнолітнього спільника, які влітку 2025 року вчиняли систематичне насильство над підлітком. Зловмисники катували хлопця, ґвалтували його сторонніми предметами та поширювали відеозаписи злочинів у мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

Потерпілий перебував у вразливому стані через втрату матері та допомагав 20-річному знайомому по господарству. Приводом для знущань стало випадково розбите дзеркало. Фігуранти змушували дитину обирати між побиттям та сексуальним насильством, застосовуючи фізичну силу. Процес вони фіксували на відео, яке згодом розповсюджували у листуванні.

Старшому фігуранту інкримінують катування, групове зґвалтування та виготовлення дитячої порнографії. Його 14-річному спільнику висунуто обвинувачення у зґвалтуванні, щодо інших епізодів подано клопотання про виховні заходи. Обидва обвинувачені перебувають під вартою.

Для нас немає і не може бути виправдань злочинам проти дитини. Кожен, хто посягнув на її гідність і безпеку, понесе справедливу й невідворотну відповідальність. Ми використаємо всі законні інструменти, щоб жоден такий злочин не залишився безкарним. Справу тримаємо на контролі – наголосив керівник Харківської окружної прокуратури Руслан Скуратович.

