На Харківщині судитимуть двох молодиків за катування та зґвалтування 14-річного сироти

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 7064 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 11728 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 14225 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 20021 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 19207 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 20853 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28531 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21322 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19259 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 16877 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
89%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готові до військової відповіді у разі повторної агресії рф проти України - Туск16 грудня, 03:38 • 18959 перегляди
Син режисера Роба Райнера заарештований за вбивство батьків16 грудня, 04:06 • 18205 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер16 грудня, 04:19 • 24446 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго09:39 • 13176 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 10969 перегляди
Публікації
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 12:02 • 3992 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo10:19 • 11136 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 63530 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 59123 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 65681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 38726 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 55833 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 56103 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 59888 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 94573 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дія (сервіс)
Coca-Cola

На Харківщині судитимуть двох молодиків за катування та зґвалтування 14-річного сироти

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Харківська прокуратура передала до суду справу 20-річного чоловіка та його неповнолітнього спільника, які систематично катували та ґвалтували 14-річного сироту. Зловмисники знімали злочини на відео та поширювали їх у мережі.

На Харківщині судитимуть двох молодиків за катування та зґвалтування 14-річного сироти

Харківська окружна прокуратура передала до суду справу стосовно 20-річного чоловіка та його неповнолітнього спільника, які влітку 2025 року вчиняли систематичне насильство над підлітком. Зловмисники катували хлопця, ґвалтували його сторонніми предметами та поширювали відеозаписи злочинів у мережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Харківської області.

Деталі

Потерпілий перебував у вразливому стані через втрату матері та допомагав 20-річному знайомому по господарству. Приводом для знущань стало випадково розбите дзеркало. Фігуранти змушували дитину обирати між побиттям та сексуальним насильством, застосовуючи фізичну силу. Процес вони фіксували на відео, яке згодом розповсюджували у листуванні.

Група підлітків побила та принижувала 14-річну дівчину на камеру, відкрито провадження - прокуратура13.12.25, 12:16 • 8757 переглядiв

Старшому фігуранту інкримінують катування, групове зґвалтування та виготовлення дитячої порнографії. Його 14-річному спільнику висунуто обвинувачення у зґвалтуванні, щодо інших епізодів подано клопотання про виховні заходи. Обидва обвинувачені перебувають під вартою.

Для нас немає і не може бути виправдань злочинам проти дитини. Кожен, хто посягнув на її гідність і безпеку, понесе справедливу й невідворотну відповідальність. Ми використаємо всі законні інструменти, щоб жоден такий злочин не залишився безкарним. Справу тримаємо на контролі 

– наголосив керівник Харківської окружної прокуратури Руслан Скуратович.

На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування падчерки09.12.25, 10:10 • 4609 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Соціальна мережа
Довічне позбавлення волі