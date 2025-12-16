На Харьковщине будут судить двух молодых людей за пытки и изнасилование 14-летнего сироты

$42.250.05
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 11784 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 14278 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 20076 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 19248 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 20877 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 28551 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21328 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19263 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16885 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 18960 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 18206 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 24447 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 13178 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 10972 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след12:02 • 4060 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 11185 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 63566 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 59156 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 65716 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 38739 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 55847 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 56117 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 59901 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 94584 просмотра
На Харьковщине будут судить двух молодых людей за пытки и изнасилование 14-летнего сироты

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Харьковская прокуратура передала в суд дело 20-летнего мужчины и его несовершеннолетнего сообщника, которые систематически пытали и насиловали 14-летнего сироту. Злоумышленники снимали преступления на видео и распространяли их в сети.

На Харьковщине будут судить двух молодых людей за пытки и изнасилование 14-летнего сироты

Харьковская окружная прокуратура передала в суд дело в отношении 20-летнего мужчины и его несовершеннолетнего сообщника, которые летом 2025 года совершали систематическое насилие над подростком. Злоумышленники пытали парня, насиловали его посторонними предметами и распространяли видеозаписи преступлений в сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

Потерпевший находился в уязвимом состоянии из-за потери матери и помогал 20-летнему знакомому по хозяйству. Поводом для издевательств стало случайно разбитое зеркало. Фигуранты заставляли ребенка выбирать между избиением и сексуальным насилием, применяя физическую силу. Процесс они фиксировали на видео, которое впоследствии распространяли в переписке.

Группа подростков избила и унижала 14-летнюю девушку на камеру, открыто производство - прокуратура13.12.25, 12:16 • 8757 просмотров

Старшему фигуранту инкриминируют пытки, групповое изнасилование и изготовление детской порнографии. Его 14-летнему сообщнику предъявлено обвинение в изнасиловании, по другим эпизодам подано ходатайство о воспитательных мерах. Оба обвиняемых находятся под стражей.

Для нас нет и не может быть оправданий преступлениям против ребенка. Каждый, кто посягнул на его достоинство и безопасность, понесет справедливую и неотвратимую ответственность. Мы используем все законные инструменты, чтобы ни одно такое преступление не осталось безнаказанным. Дело держим на контроле 

– подчеркнул руководитель Харьковской окружной прокуратуры Руслан Скуратович.

В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование падчерицы09.12.25, 10:10 • 4609 просмотров

Степан Гафтко

