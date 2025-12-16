На Харьковщине будут судить двух молодых людей за пытки и изнасилование 14-летнего сироты

Харьковская окружная прокуратура передала в суд дело в отношении 20-летнего мужчины и его несовершеннолетнего сообщника, которые летом 2025 года совершали систематическое насилие над подростком. Злоумышленники пытали парня, насиловали его посторонними предметами и распространяли видеозаписи преступлений в сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

Потерпевший находился в уязвимом состоянии из-за потери матери и помогал 20-летнему знакомому по хозяйству. Поводом для издевательств стало случайно разбитое зеркало. Фигуранты заставляли ребенка выбирать между избиением и сексуальным насилием, применяя физическую силу. Процесс они фиксировали на видео, которое впоследствии распространяли в переписке.

Старшему фигуранту инкриминируют пытки, групповое изнасилование и изготовление детской порнографии. Его 14-летнему сообщнику предъявлено обвинение в изнасиловании, по другим эпизодам подано ходатайство о воспитательных мерах. Оба обвиняемых находятся под стражей.

Для нас нет и не может быть оправданий преступлениям против ребенка. Каждый, кто посягнул на его достоинство и безопасность, понесет справедливую и неотвратимую ответственность. Мы используем все законные инструменты, чтобы ни одно такое преступление не осталось безнаказанным. Дело держим на контроле – подчеркнул руководитель Харьковской окружной прокуратуры Руслан Скуратович.

