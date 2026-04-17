Ощадбанк подал в арбитраж новый иск против РФ за захват активов в 4 областях

Украинский государственный банк "Ощадбанк" инициирует новый международный арбитраж против РФ за захваченные активы в четырех областях Украины, сообщили в финансовом учреждении 17 апреля, пишет УНН.

7 апреля 2026 года Ощадбанк официально передал на рассмотрение международного арбитража иск против РФ относительно захваченных активов в четырех областях Украины - сообщили в Ощадбанке в соцсетях.

О чем идет речь в иске

Спор касается защиты инвестиций в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Из-за незаконных действий агрессора банк потерял значительные активы и возможность работать в этих регионах.

Спор возник в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. В уведомлении об арбитраже Ощадбанк зафиксировал многочисленные нарушения РФ своих обязательств по межправительственному соглашению, а также базовых норм международного права.

"Важно: еще в июле 2025 года мы направили РФ официальное уведомление о споре, но, ожидаемо, реакции не последовало. Теперь дело будет рассматривать международный суд", - указали в банке.

Сейчас, как сообщается, продолжается этап формирования состава международного арбитражного суда в соответствии с положениями двустороннего соглашения.

"Это судебное производство касается убытков, которые Ощадбанк понес в четырех регионах Украины в результате незаконных действий РФ. Мы последовательно движемся к реальному возмещению этих потерь: по предварительным решениям сумма требований Ощада уже превышает 1,3 млрд долларов, и этот иск является следующим шагом в привлечении государства-агрессора к финансовой ответственности", - отметил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Дополнение

Ощадбанк по результатам арбитража относительно незаконной аннексии Крыма ранее выиграл более 1,1 млрд долларов США, а общая сумма требований с учетом процентов превышает 1,3 млрд долларов.

"Мы понимаем, что Россия не будет выполнять решения судов добровольно, поэтому системно работаем над их принудительным исполнением в разных юрисдикциях. Параллельно фиксируем все убытки, нанесенные после 2022 года, чтобы обеспечить их дальнейшее возмещение в рамках новых исков", - подчеркнул заместитель председателя правления Ощадбанка Арсен Милютин.

1 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Ощадбанка, отклонив апелляцию РФ и подтвердив законность решения арбитражного суда от 2018 года. Суд также обязал российскую сторону компенсировать 300 тыс. евро судебных издержек.

"Ощадбанк уже добился ареста российских активов во Франции на десятки миллионов евро", - говорится в сообщении.

