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Во Франции арестовали активы рф на €87 млн за утраченное Ощадбанком в Крыму

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

Франция признала решение суда о компенсации Ощадбанку за утраченные крымские активы. Арест российских активов является частью многолетней работы банка для взыскания убытков.

Во Франции арестовали активы рф на €87 млн за утраченное Ощадбанком в Крыму
Ощадбанк

Ощадбанк сообщил об аресте на активы россии во Франции на сумму 87 млн евро, который госбанк зарегистрировал как часть компенсации за потерянные крымские активы, пишет УНН.

Ощадбанк зарегистрировал арест на активы россии во Франции на сумму около 87 млн евро – подтверждение этого поступило в банк 23 апреля. Согласно французскому законодательству, Ощадбанк как первый заявитель имеет приоритетное право на удовлетворение своих требований из арестованного имущества

- сообщили в банке.

Французская Республика, как указано, признала решение Арбитражного трибунала от 2018 года по иску АО "Ощадбанк" к российской федерации на сумму более 1,11 млрд долларов США, касавшееся компенсации убытков, которые Ощадбанк понес вследствие незаконной экспроприации россией активов Ощадбанка в Крыму после незаконного вторжения и оккупации россией этой суверенной территории Украины.

"Взыскание активов страны-агрессора в пользу страны, подвергшейся безосновательному нападению, – одно из проявлений неотвратимости наказания за военные преступления, которые совершает россия в Украине. Символично, что первое решение о взыскании принято именно во Франции, которая является лидером Европы в переговорном процессе относительно справедливого мира для Украины. Весь наш предыдущий опыт судебных процессов с россией по этому кейсу свидетельствует, что и это решение не будет выполнено добровольно, и что Ощад ожидает долгая борьба за реализацию этих активов. Но мы умеем работать "в долгую", – отметила Роза Тапанова, член наблюдательного совета Ощадбанка.

"Арест российских активов, который произошел, является частью многолетней системной работы Ощадбанка, которая ведется в ряде юрисдикций. (...) Мы были первой государственной компанией, получившей арбитражное решение о компенсации убытков в связи с незаконной экспроприацией россией украинской собственности в Крыму. Будем делать все от нас зависящее, чтобы продолжить первенство и во взыскании арестованного имущества", – подчеркнул Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.

"Несмотря на успешный прогресс в возмещении убытков во Франции, мы и дальше всеми доступными законными способами будем продолжать наши действия по выполнению арбитражного решения в отношении российских активов. Кроме того, мы тщательно фиксируем все убытки, нанесенные банку после 2022 года, – они станут базой для дальнейших исков против страна-агрессора", – прокомментировал Арсен Милютин, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза28.10.24, 11:59 • 24617 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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