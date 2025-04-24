У Франції арештували активи рф на €87 млн за втрачене Ощадбанком у Криму

Ощадбанк повідомив про арешт на активи росії у Франції на суму 87 млн євро, який держбанк зареєстрував як частину компенсації за втрачені кримські активи, пише УНН.

Ощадбанк зареєстрував арешт на активи росії у Франції на суму близько 87 млн євро – підтвердження цього надійшло до банку 23 квітня. Згідно з французьким законодавством, Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна - повідомили у банку.

Французька Республіка, як вказано, визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом АТ "Ощадбанк" до російської федерації на суму понад 1,11 млрд доларів США, що стосувалось компенсації збитків, які Ощадбанк зазнав внаслідок незаконної експропріації росією активів Ощадбанку в Криму після незаконного вторгнення та окупації росією цієї суверенної території України.

"Стягнення активів країни-агресора на користь країни, що зазнала безпідставного нападу, – один з проявів невідворотності покарання за військові злочини, які чинить росія в Україні. Символічно, що перше рішення про стягнення ухвалено саме у Франції, яка є лідером Європи в переговорному процесі щодо справедливого миру для України. Весь наш попередній досвід судових процесів з росією за цим кейсом свідчить, що й це рішення не буде виконано добровільно, і що на Ощад очікує довга боротьба за реалізацію цих активів. Але ми вміємо працювати "в довгу", – зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

"Арешт російських активів, який відбувся, є частиною багаторічної системної роботи Ощадбанку, яка ведеться в низці юрисдикцій. (...) Ми були першою державною компанією, яка отримала арбітражне рішення про компенсацію збитків у зв’язку з незаконною експропріацію росією української власності в Криму. Робитимемо все від нас залежне, аби продовжити першість й у стягненні заарештованого майна", – наголосив Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

"Незважаючи на успішний прогрес у відшкодуванні збитків у Франції, ми і далі всіма доступними законними способами будемо продовжувати наші дії із виконання арбітражного рішення щодо російських активів. Окрім того, ми ретельно фіксуємо всі збитки, завдані банку після 2022 року, – вони стануть базою для подальших позовів проти країна-агресора", – прокоментував Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку.

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