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Золото

Рейд на "золотой конвой" "Ощадбанка" санкционировал Орбан - СМИ Венгрии

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Венгерские СМИ разоблачили роль Орбана в захвате золота "Ощадбанка" из-за нефтяного конфликта. Следствие не нашло нарушений и вернуло активы Украине.

Рейд на "золотой конвой" "Ощадбанка" санкционировал Орбан - СМИ Венгрии

Венгерское издание Telex обнародовало расследование громкого задержания украинских инкассаторов "Ощадбанка" в марте этого года. Журналисты утверждают, что решение о проведении операции якобы принималось на политическом уровне, а непосредственно ее проведения требовал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает УНН.

Что произошло с "золотым конвоем"

5 марта венгерские силовики остановили два украинских инкассаторских микроавтобуса, следовавших из Австрии в Украину. По данным Telex, транспорт перевозил около 27 миллиардов форинтов наличными и инвестиционное золото для украинского "Ощадбанка".

Операцию проводило венгерское спецподразделение TEK. Украинских инкассаторов задержали, а средства и золото конфисковали. В то же время позже задержанных отпустили и выдворили из страны.

Официально венгерские власти заявляли о подозрениях в отмывании средств. В Украине же инцидент назвали фактическим ограблением государственных активов.

Решение о рейде якобы принимали в правительстве

В расследовании говорится, что операция не имела достаточного профессионального или юридического обоснования, а инициатива исходила именно от правительства Венгрии.

По данным источников издания, приказ провести рейд именно 5 марта поступил через структуры, координирующие спецслужбы Венгрии. Журналисты утверждают, что окончательное решение якобы принимал лично Виктор Орбан.

Операция против "золотого конвоя" была политическим решением. Силовые структуры лишь выполняли указание сверху

- отмечают собеседники Telex.

Причиной мог стать спор из-за нефти

По информации издания, одной из причин жестких действий Будапешта могла стать ситуация вокруг поставок российской нефти через трубопровод "Дружба".

Журналисты утверждают, что Орбан считал задержки поставок политическим давлением со стороны Украины и хотел продемонстрировать "силовой ответ".

В день проведения рейда венгерский премьер публично заявлял, что Будапешт "силой заставит" Украину возобновить поставки нефти.

Следствие не подтвердило обвинений

После смены власти в Венгрии ситуация резко изменилась. По данным Telex, конфискованные деньги и золото вернули украинской стороне, а решение о депортации инкассаторов отменили.

Кроме того, прокуратура пришла к выводу, что венгерские спецслужбы не предоставили достаточных доказательств существования угрозы национальной безопасности или фактов отмывания средств.

Австрийские органы также заявляли, что не обнаружили никаких нарушений в транспортировке средств между банковскими учреждениями.

Украина заявляла о политическом характере дела

В материале отмечается, что украинская сторона подала жалобу из-за действий венгерских силовиков и обвинила Будапешт в злоупотреблении властью.

Отдельно журналисты обращают внимание, что венгерские провластные медиа активно использовали историю для информационной кампании против Украины, распространяя материалы о якобы "теневом происхождении" украинских средств.

В то же время сам Орбан через своего представителя отказался прямо отвечать на вопросы журналистов относительно личной роли в проведении операции.

Сибига поблагодарил Венгрию за отмену депортации сотрудников Ощадбанка18.05.2026, 21:13 • 10812 просмотров

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Золото
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Ощадбанк
Австрия
Венгрия
Украина
Виктор Орбан