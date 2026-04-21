Мадьяр обсудит с Зеленским возврат активов Ощадбанка только после вступления в должность

Петер Мадьяр сомневается в деталях дела об исчезновении 75 млн долларов и золота Ощадбанка. Политик говорит, что у него будут "более важные" вопросы к Зеленскому.

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что вопрос возвращения заблокированных активов украинского Ощадбанка будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность. Об этом сообщает Telex, информирует УНН. Детали По словам Мадьяра, он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу". Мы не знаем реальности, мы видели пропагандистские новости - сказал политик. Он добавил, что после вступления в должность премьер-министра у него будут к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с Ощадбанком. Сибига отреагировал на шантаж Венгрии по поводу денег Сбербанка Контекст В марте Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии. Семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которых вернули в Украину, находились в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. В Ощадбанке отметили, что общий объем ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Банк будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях. В Венгрии заявили о "новых доказательствах" по делу украинских инкассаторов