Сибига отреагировал на шантаж Венгрии по поводу денег Сбербанка
Киев • УНН
Глава МИД назвал государственным терроризмом удержание активов Сбербанка для давления по нефтепроводу Дружба. Орбан приказал задержать золото и наличные на 60 дней.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал государственным шантажом заявления венгерских властей о намерениях удержать деньги "Ощадбанка" для давления по возобновлению работы нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Маски сорваны. Венгерские чиновники больше не скрывают шантажа. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью требования выкупа. Такие действия нужно называть по имени: государственный терроризм. Мы призываем к четкому международному осуждению
Напомним
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.
В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.
Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился задержать партию украинской наличности и золота, конфискованную на прошлой неделе венгерскими властями, на срок до 60 дней, пока налоговая служба страны проводит расследование.