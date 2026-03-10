Сибига отреагировал на шантаж Венгрии по поводу денег Сбербанка

$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
15:44 • 6744 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:25 • 12388 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
14:11 • 12121 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
12:33 • 19572 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
11:27 • 23707 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
11:25 • 35999 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 46738 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 51779 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 84055 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53548 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
52%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo10 марта, 08:42 • 31494 просмотра
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко10 марта, 09:07 • 28687 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 18446 просмотра
Магамедрасулов из НАБУ "участвовал" в операции "Мидас", находясь на отдыхе на Тенерифе со своей девушкой - СМИPhoto12:51 • 8974 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 11327 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит15:46 • 4100 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
15:44 • 6708 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
15:25 • 12347 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
11:25 • 35990 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 46731 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Музыкант
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Турция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo16:04 • 1398 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 11460 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 18580 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 27751 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 35163 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Сибига отреагировал на шантаж Венгрии по поводу денег Сбербанка

Киев • УНН

 • 700 просмотра

Глава МИД назвал государственным терроризмом удержание активов Сбербанка для давления по нефтепроводу Дружба. Орбан приказал задержать золото и наличные на 60 дней.

Сибига отреагировал на шантаж Венгрии по поводу денег Сбербанка

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал государственным шантажом заявления венгерских властей о намерениях удержать деньги "Ощадбанка" для давления по возобновлению работы нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Маски сорваны. Венгерские чиновники больше не скрывают шантажа. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью требования выкупа. Такие действия нужно называть по имени: государственный терроризм. Мы призываем к четкому международному осуждению

- говорится в заявлении министра.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. 

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился задержать партию украинской наличности и золота, конфискованную на прошлой неделе венгерскими властями, на срок до 60 дней, пока налоговая служба страны проводит расследование.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Обыск
Кабинет Министров Украины
Золото
Государственная граница Украины
Ощадбанк
Венгрия
Украина