Сибига отреагировал на шантаж Венгрии по поводу денег Сбербанка

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал государственным шантажом заявления венгерских властей о намерениях удержать деньги "Ощадбанка" для давления по возобновлению работы нефтепровода "Дружба". Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Маски сорваны. Венгерские чиновники больше не скрывают шантажа. Они открыто признаются в захвате заложников и краже денег с целью требования выкупа. Такие действия нужно называть по имени: государственный терроризм. Мы призываем к четкому международному осуждению - говорится в заявлении министра.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился задержать партию украинской наличности и золота, конфискованную на прошлой неделе венгерскими властями, на срок до 60 дней, пока налоговая служба страны проводит расследование.